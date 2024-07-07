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與德州簽署合作意向書 經濟部：可落實境外關內政策
經濟部長郭智輝出席「與美國德州政府經濟合作發展意向書」簽署儀式。郭智輝表示，此次簽署意向書可以落實先前所提境外關內的政策方向，至於是否將整個供應鏈移到德州，還要看當地資源與條件，如果能滿足，就會朝這個方向努力。
郭智輝致詞時也表示，美國是最重要的經濟夥伴，因此接任部長一個月內，就率團訪美，也與美方各界說明經濟部推動「境外關內」在台商投資匯集的地方，打造海外科技工業園區的新政策。
郭智輝表示，德州是美國面積最大、人口第二大州，而台灣是德州在亞洲第五大進口來源、出口市場，2023年台灣與德州貿易總額為211.5億美元，德州也是台灣業者主要投資地點，如環球晶圓、台塑、光寶科技、南亞、中油等企業都在德州設廠投資。
郭智輝指出，近年台積電與環球晶到美國設廠，也會帶動相關供應鏈廠赴美，其中有很多是中小企業，因此簽署合作發展意向書非常重要，經濟部會在意向書的基礎上，與德州政府共同合作，擴大雙向投資與貿易，未來將透過以大帶小的方式協助業者海外布局，打造優質供應鏈生態系、強化供應鏈的韌性。
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