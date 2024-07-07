與德州簽合作意向書 郭智輝：助台廠供應鏈尋商機

經濟部長郭智輝今天出席「與美國德州政府經濟合作發展意向書」簽署儀式，與德州州長格雷格．艾伯特（Greg Abbott）簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明，郭智輝表示，德州正是要力拚半導體的地區，經濟部接下來將會協助台廠供應鏈到德州尋找商機；他強調，經濟部將整合相關供應鏈帶到當地，並提供稅賦以及投資獎勵。

針對郭智輝日前表示要帶著半導體供應鏈到海外設廠拓點，與德州簽署經濟合作發展意向書後，接下來會如何協助台廠供應鏈到當地尋找商機？郭智輝表示，德州有很多半導體廠商，經濟部會朝這方面去考慮；至於是否能將整個供應鏈移到德州，則需要看當地資源與條件，他認為若能滿足，就會朝這個方向努力。 經濟部長郭智輝（前右三）今天出席「與美國德州政府經濟合作發展意向書」簽署儀式，與德州州長格雷格．艾伯特（Greg Abbott，前左三）簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明。記者胡經周／攝影 經濟部長郭智輝（右一）今天出席「與美國德州政府經濟合作發展意向書」簽署儀式，與德州州長格雷格．艾伯特（Greg Abbott，左二）簽署德州與台灣之間的經濟發展意向聲明。記者胡經周／攝影 經濟部長郭智輝今天出席「與美國德州政府經濟合作發展意向書」簽署儀式，郭智輝表示，德州正是要力拚半導體的地區，經濟部接下來將會協助台廠供應鏈到德州尋找商機。記者胡經周／攝影

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