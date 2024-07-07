快訊

陷入涉貪案 鄭文燦請辭海基會董事長

選罷法修法採「靈活」戰略 民眾黨預告要走自己的路？

低分高就問題浮現大學生程度落差大該重新規畫課程？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快加油 中油：明起汽、柴油各漲0.1元

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台灣中油宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。本報資料照片
台灣中油宣布，明天凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元。本報資料照片

台灣中油宣布，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛汽油每公升30.5元、98無鉛汽油每公升32.5元、超級柴油每公升26.5元，本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收3.8元及5.3元。

台灣中油表示，因北半球進入夏季駕車出遊旺季提振用油需求及美國商用原油庫存驟降等因素影響，國際油價上漲，浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.77美元，新台幣兌美元匯率貶值0.078元，國內油價依公式計算漲幅為1.85%。

台灣中油指出，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲3.9元及5.4元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.6元及5.1元，吸收後95無鉛汽油超出30元，啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.2元。

中油 國際油價 美元匯率

延伸閱讀

加油再等等 中油：明起汽、柴油各降0.2元

油價再降！明日起國內汽、柴油價格各調降0.2元

中油高層涉貪案...共5人判刑 課長收賄20萬判10年8月最重

加油再等等 中油、台塑：明起汽、柴油各降0.1元

相關新聞

快加油 中油：明起汽、柴油各漲0.1元

台灣中油宣布，自明（8）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.0元、95無鉛...

輝達超級電腦算力釋出 台企業、院校瘋搶結果曝 TAIDE、中鋼等皆入選

經濟部公告輝達 Taipei-1算力審查結果，共有台灣AI晶片聯盟、國科會 TAIDE、中鋼、工研院等四個團隊、共有20...

經濟部下半年加碼補助換電動機車 5地區最高領4000元

經濟部已擬定汰舊換新選購電動車補助加碼計畫，送至環境部審查，下半年正式上路，鎖定雲嘉南、高屏等地民眾，以新台幣4000元...

家家有本難念的經 各國央行貨幣政策為何各吹各的調？

經濟持穩、通膨改善，瑞士、瑞典、加拿大、歐元區陸續降息，美國及英國也將搭上降息列車，美國聯準會（Fed）6月還看似不急於降息，但7月已釋出鴿派態度，加上經濟數據表現不佳，押注9月降息已提高至70％。澳洲、日本、台灣貨幣政策也各有方向，各國央行不同調，不整齊的步伐何時才會劃一？

本周台股／台積電法說會前等待期 拉高台股天際線

下半年第一周，台股表現亮眼，上周加權股價指數大漲524點，周指數以2萬3556點作收，漲幅2.28％，大盤再創新高，日均量4944億元，台積電更攻下千元的里程碑。市場押注美國9月降息機率提高至70％，不僅讓美股轉樂觀，外資也在台股轉為買超，台股技術面多頭，指數持續創高，台積電18日召開法說會前，機會在哪裡？

6月出口可望連八紅、三星將發表首款AI折疊機

財政部9日將公布6月出口統計。5月出口373.6億美元、年增18.9％、已經是第七個月成長。受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續活絡，財政部表示，5月看到傳產貨類有稍微一些復甦的嫩芽，預估6月出口將持續走紅，可望連8紅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。