輝達超級電腦算力釋出 台企業、院校瘋搶結果曝 TAIDE、中鋼等皆入選
經濟部公告輝達 Taipei-1算力審查結果，共有台灣AI晶片聯盟、國科會 TAIDE、中鋼、工研院等四個團隊、共有20家業者、5所大學及3個研究機構入選。
經濟部表示，研發主題涵蓋 LLM 訓練、晶片設計、智慧製造、智慧醫療、自動駕駛、智慧客服以及數位孿生等應用，預期可以大幅加速台灣AI科技的進展。上述團隊每隊可使用六周，算力使用期限7月至9月。
經濟部產業技術司長邱求慧表示，輝達已在台灣設立亞太第一個AI研發中心，並設立我國最大的AI超級電腦 Taipei-1, 內含64台 DGX H100, 以及32台 OVX, 是台灣唯一進入全球前50大的AI超級電腦（排名第38名），日前經濟部與輝達協調分享其中25%算力給國內的AI研發。
邱求慧表示，所謂「AI算力即國力」，這是政府首次爭取到外商分享AI算力給台灣，最特別的我們和輝達協調達成共識，該公司完全不干涉評選，逕由經濟部公告徵案，也比照科專計畫的方式審查，差別只是經濟部核給算力而非經費，初步估計輝達提供2年半的算力，價值約為新台幣4億元。
經濟部表示，研發主題涵蓋LLM訓練、晶片設計、智慧製造、智慧醫療、自動駕駛、智慧客服以及數位孿生等應用，預期可以大幅加速台灣AI科技的進展。
根據經濟部公告，台灣AI晶片聯盟的主題是生成式AI，含智慧製造、智慧座艙、智慧客服、設計自動化、智慧金融及智慧交通等，申請單位包括工研院、資策會、華邦電、凌陽科技、晶心科技、聚晶半導體、大數軟體、聯發創新基地等。
國科會 TAIDE 計畫主題旗鑑模型之研發，由台大、成大、陽明交大、清大及中研等單位聯合申請。
中鋼研究主題高爐爐頂佈料數位雙生，使用單位為工研院。工研院研究主題為元宇宙智慧工廠及生成式AI機器人運用。
▪ 新青安有多熱？這裡一半人用它買房 估價師：助漲元凶
▪ 預售屋銷量破記錄？信義代銷說真話：民眾患錯失恐懼症
▪ 買房一定要找設計師裝潢嗎？ 過來人曝經驗：避免走冤枉路
▪ 看跌房市繳了10年租金200萬 高雄夫妻看屋5個月大嘆：千萬別鐵齒
▪ 先付60萬訂預售屋！他驚「頭期+裝潢」致身上沒錢 內行授1招：還有救
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言