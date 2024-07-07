輝達超級電腦算力釋出 台企業、院校瘋搶結果曝 TAIDE、中鋼等皆入選

經濟部公告輝達 Taipei-1算力審查結果，共有台灣AI晶片聯盟、國科會 TAIDE、中鋼、工研院等四個團隊、共有20家業者、5所大學及3個研究機構入選。

經濟部表示，研發主題涵蓋 LLM 訓練、晶片設計、智慧製造、智慧醫療、自動駕駛、智慧客服以及數位孿生等應用，預期可以大幅加速台灣AI科技的進展。上述團隊每隊可使用六周，算力使用期限7月至9月。

經濟部產業技術司長邱求慧表示，輝達已在台灣設立亞太第一個AI研發中心，並設立我國最大的AI超級電腦 Taipei-1, 內含64台 DGX H100, 以及32台 OVX, 是台灣唯一進入全球前50大的AI超級電腦（排名第38名），日前經濟部與輝達協調分享其中25%算力給國內的AI研發。

邱求慧表示，所謂「AI算力即國力」，這是政府首次爭取到外商分享AI算力給台灣，最特別的我們和輝達協調達成共識，該公司完全不干涉評選，逕由經濟部公告徵案，也比照科專計畫的方式審查，差別只是經濟部核給算力而非經費，初步估計輝達提供2年半的算力，價值約為新台幣4億元。

經濟部表示，研發主題涵蓋LLM訓練、晶片設計、智慧製造、智慧醫療、自動駕駛、智慧客服以及數位孿生等應用，預期可以大幅加速台灣AI科技的進展。

根據經濟部公告，台灣AI晶片聯盟的主題是生成式AI，含智慧製造、智慧座艙、智慧客服、設計自動化、智慧金融及智慧交通等，申請單位包括工研院、資策會、華邦電、凌陽科技、晶心科技、聚晶半導體、大數軟體、聯發創新基地等。

國科會 TAIDE 計畫主題旗鑑模型之研發，由台大、成大、陽明交大、清大及中研等單位聯合申請。

中鋼研究主題高爐爐頂佈料數位雙生，使用單位為工研院。工研院研究主題為元宇宙智慧工廠及生成式AI機器人運用。

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