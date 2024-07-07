6月PPI飆升 學者示警廠商避險

行政院主計總處最新公布的六月生產者物價指數（ＰＰＩ）顯示，六月ＰＰＩ年增率飆升至百分之三點五四，是近十六個月新高。學者示警，電價調漲、基本工資調升、減碳、綠色通膨，都可能持續推升下半年的ＰＰＩ。

主計總處官員分析，六月ＰＰＩ較上年同月漲百分之三點五四，主因電力設備及配備、化學材料及其製品與藥品、電腦、電子產品及光學製品、電子零組件等價格上漲，加上四月起電價調漲所致，惟中油調降電業用戶天然氣價格，以及禽畜產品、食品及飼品等價格下跌，抵銷部分漲幅。

主計總處指出，ＰＰＩ自二○二一年開始編製，二○二二年一月起始得計算年增率，根據統計資料顯示，年增率上一次高點是發生在二○二三年二月的百分之三點七二，隨後開始回落。

未料，今年四月漲勢再起，四月漲百分之二點○六、五月漲百分之二點七五、六月衝破百分之三飆上百分之三點五四。今年第一季還呈負成長百分之○點○四，第二季明顯升溫至百分之二點七八，上半年則漲百分之一點三七，反映廠商生產成本加劇。

智庫提醒，廠商面對生產成本攀升，應從降低成本，轉為重視避免風險的概念，這才是中長期要面對的問題。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣電價每年都在漲，且隨核能退場，未來如果國際景氣明顯轉好，屆時廠商火力全開衝刺產能，台灣有可能會開始限電、缺電，一旦電價又高又不穩定，就會迫使廠商撤出台灣，衝擊台灣競爭力。

面對已開始蠢動的ＰＰＩ，吳大任指出，廠商短期會思考如何讓成本降下來，也可能考慮裁員，以減少人事成本來彌補其他生產成本的上升，但中長期就可能會重新思考要將生產基地配置到哪些國家。

中經院第三研究所副研究員陳馨蕙指出，原物料價格波動有來有回，已不再是廠商面對生產成本攀升的最大難題，廠商應把重心放在如何分散製造、數位轉型、開發次要供應商、提升產品的特殊性和差異化，以因應地緣政治改變，這才是更迫切需要面對的問題。

商品推薦