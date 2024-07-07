6月PPI勁揚 學者示警綠色通膨

行政院主計總處最新公布的6月生產者物價指數（PPI）衝破3%，16個月新高。學者示警，電價調漲、基本工資調升、減碳、綠色通膨，都可能推升下半年PPI。

中央大學經濟系教授吳大任指出，台灣電價每年都在漲，且隨核能退場，未來如果國際景氣明顯轉好，屆時廠商火力全開衝刺產能，台灣有可能會開始限電、缺電，一旦電價又高又不穩定，就會迫使廠商撤出台灣，衝擊台灣競爭力。

面對已開始蠢動的PPI，吳大任指出，廠商短期會思考如何讓成本降下來，也可能考慮裁員，以減少人事成本來彌補其他生產成本的上升，但中長期就可能會重新思考要將生產基地配置到哪些國家。

吳大任提醒，須留意南韓、大陸的PPI變化，若他們在下降，我們在上升，一漲一跌，落差就會變大，我國的出口競爭力就會受影響。

智庫提醒，廠商面對生產成本攀升，應從降低成本，轉為重視避免風險的概念，才是中長期要面對的問題。

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