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6月PPI勁揚 衝16月新高…製造業產品漲最多

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
行政院主計總處最新公布的6月生產者物價指數（PPI）顯示，6月PPI年增率飆升至3.54%，近16個月新高，反映廠商生產成本壓力加大。 路透
行政院主計總處最新公布的6月生產者物價指數（PPI）顯示，6月PPI年增率飆升至3.54%，近16個月新高，反映廠商生產成本壓力加大。 路透

行政院主計總處最新公布的6月生產者物價指數（PPI）顯示，6月PPI年增率飆升至3.54%，近16個月新高，反映廠商生產成本壓力加大。智庫認為，須密切關注是否衝擊下半年景氣復甦力道。

近來不僅生產者物價指數蠢動，台經院示警，部分製造業廠商因預期國際油價及航運價格上漲，造成成本轉嫁壓力加大而看壞未來半年景氣者增加。

主計總處官員分析，6月PPI較上年同月漲3.54%，主因電力設備及配備、化學材料及其製品與藥品、電腦、電子產品及光學製品、電子零組件等價格上漲，加上4月起電價調漲所致，惟中油調降電業用戶天然氣價格，以及禽畜產品、食品及飼品等價格下跌，抵銷部分漲幅。

根據主計總處資料，若與上年同月比較，PPI在包括農林漁牧業產品、土石及礦產品、製造業產品、水電燃氣四大類別中，以製造業產品漲3.91%漲勢最猛。製造業產品當中又以電力設備及配備漲9.92%、化學材料及其製品與藥品漲8.83%，還有電腦、電子產品及光學製品漲6.18%，最為明顯。

主計總處指出，PPI自2021年開始編製，2022年1月起始得計算年增率，根據統計資料顯示，年增率上一次高點是發生在2023年2月的3.72%，隨後開始回落。

未料，今年4月漲勢再起，4月漲2.06%、5月漲2.75%、6月衝破3%飆上3.54%。今年第1季還呈負成長0.04%，第2季明顯升溫至2.78%，上半年則漲1.37%，反映廠商生產成本加劇。

生產者物價指數（PPI）是用來衡量生產者在生產過程中，所需採購品的物價狀況；這項指數包括了原料，半成品和最終產品等三個生產階段的物價資訊。

理論上來說，生產過程中面臨的物價波動將反映至最終產品價格上，因此觀察PPI的變動情形將有助於預測未來物價變化，因此這項指標受到市場重視。

物價

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