受惠 AI 應用商機熱絡…6月出口佳 有望連八紅

財政部9日將公布6月出口統計。受惠於人工智慧等新興科技應用商機持續活絡，財政部表示，5月看到傳產貨類有稍微一些復甦的嫩芽，預估6月出口持續走紅，來到375億至385億美元，年增16％至19％。

財政部上月公布5月出口373.6億美元、年增18.9％、已經是第七個月正成長。財政部指出，隨全球景氣平穩回升，以及人工智慧、高速運算等應用商機持續擴散，累計1至5月出口年增9.1％、進口增3.2％，規模值皆為歷年同期次高。

財政部分析，可歸納出三大有利因素，包括全球景氣維持平穩復甦的步調、人工智慧高效能運算新興商機持續火熱、及供應鏈存貨慢慢回到較健康水準，回補庫存的需求出現。

但外在不確定性因素很多，再加上過去這段時間影響客戶下單態度審慎一些，且部分傳產貨類面臨國際過剩產能的排擠，這兩大因素都會壓縮總出口的上升空間。

財政部也分析，這一波外銷景氣反彈以來，到目前已經是七個月，在AI創新運用商機與供應鏈重組這兩大潮流牽動下，出口在產品面跟市場面都出現了「資通與視聽、美國獨強」的局面，但在傳產貨類有稍微出現一些「復甦的嫩芽」，這將有助於改善出口過去這段時間比較不對稱的復甦狀況。

若從出口市場分析，對美國、東協出口隨資通與視聽產品需求延燒，各年增36.4％、6.4％，分別連續十個月、九個月正成長；對歐洲、中國大陸與香港各年減9.3％、5.3％。

累計前五月對美國、東協出口呈雙位數上揚，占總出口比重各23.3％、19.1％，分創近24年、歷年同期新高；對陸港出口年減4.1％，占比31.0％降至近22年同期低點。

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