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台灣市博會北車登場 經部：要讓逛夜市成為很潮的活動

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部2024台灣市博會．福祿壽」北區場，6日在台北車站一樓廣場盛大開幕，次以福神為主題，融合了「山珍海味」的特色，舉辦名為「海味市集．能吃是福」的活動。

經濟部指出，活動分為三大主題展區：「海味市集」、「龍菜市」和「經濟龍福殿」，不僅展現了傳統市場的特色，還充滿了廟前廣場的熱鬧氛圍。並邀請來自全台北、中、南、東共計41個美食攤位參展，其中包含曾榮獲經濟部五星樂活名攤新北市汐止觀光夜市「邱記龍鳳腿」、桃園市新永和市場「利津魚丸」、台中市建國市場「新隆發醬園」、南投縣草屯市場「鴻興鵝肉」以及花蓮縣東大門夜市「原香嘟論竹筒飯」，活動不僅是一次美食之旅，更是對台灣飲食文化深度探索的機會，絕對是不容錯過的精彩盛會，期待著各界民眾的踴躍參與及享受。

經濟部次長陳正祺表示，為了強化傳統市場及夜市的競爭力，經濟部除了積極推動傳統市場星級評核計畫外，也透過前瞻計畫、設施改善以及疫後產業體質提升計畫等，引入美學觀點，改善了市場、夜市和攤位的外觀。而就是因為這些好的改變，也吸引了越來越多外國遊客走進傳統市場、逛夜市。如同郭智輝部長上任所提倡的「境內關外」概念，我們台灣的美食小吃對外國人士相當具吸引力，十個外國旅客大概有九個會把吃台灣美食列為來台旅遊的目的之一，我們可以善用這個優勢，從消費環境改善及創造獨特感來提升質感，賦予在地美食小吃更高的價值。

陳正祺還提到，從價值提升來讓世界看到台灣、走進台灣一直是他努力推動的，讓台灣成為外國人想要來觀光消費的國家，或是成為國際知名展覽舉辦的地點，有高消費力的商務人士來台洽商並順道觀光購買國際名品，晚上就到夜市走走逛逛。就像前些日子台北舉辦COMPUTEX國際電腦展，輝達創辦人黃仁勳呼朋引伴逛夜市，享受台灣的多樣美食與獨特氛圍，被光顧的店家成為名攤，而逛夜市突然就成為很潮的活動，帶動了台灣市場與夜市的國際吸引力和潛在商機。

「台灣市博會」除了美食以外，現場也有日日早鳥禮、消費滿額集抽好禮、舞臺有獎徵答及「經濟龍福殿」拍出好福氣上傳打卡抽等諸多好康，後續還有多場活動等您來同樂，請記得隨時關注「台灣市集gogo購」FB粉絲團訊息（https://www.facebook.com/NMgo.tw/）。

夜市 消費 經濟部

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