貿易署駐日商情研究：日圓長期貶值帶來經濟負面影響

日圓匯價貶破160兌一美元價位，成為相當弱勢的主要貨幣，日本央行目前仍無有效解方，日匯慘遭看衰至170價位。經濟部國際貿易署駐大阪辦事處研究指出，日本上市公司盈餘創新高，日圓貶值帶動包括汽車製造業等出口型企業業績成長，但個人消費卻連季萎縮，日本民眾不得不節約開支，日本政府近期將就提高生產力方案及法規改革，進行討論。

貿易署駐大阪辦事處經濟組指出，日圓貶值雖然帶來出口型產業成長好處，但長期貶值卻造成進口物價上漲，為家庭經濟帶來壓力，部分專家認為，日圓貶值整體反映出日本經濟力可能下降。

根據統計，日本1421家上市企業2024年3月決算期淨利總額較前期成長17.2％，達48兆8470億日圓，創下新高紀錄。日圓貶值帶動包括汽車製造業等出口型企業業績成長，但個人消費卻呈現萎縮情形，至今年第1季，已連續四個季度下降，媒體指出隨著物價上漲，實質工資持續下跌，消費者節省支出的意識增加。

根據估算，日圓貶值10％將導致名目GDP減少1.6兆億日圓。雖然日圓貶值對出口企業有利，對於依賴進口原材料的企業而言，成本上漲增加負擔，大部分收益流向海外，壓縮家計支出並導致消費減少。

部分專家指出，近年日圓貶值反映日本經濟競爭力下降。瑞士國際管理發展研究所（IMD）發表2024年世界競爭力排名，日本在67個國家中排名第38位，低於亞洲地區新加坡、中國以及韓國等。

日本政府正致力於日本經濟結構轉型，財務省自今年3月開始進行分析日本經濟問題並討論解決方案，近期將就如何提高生產力以及法規改革等進行討論。

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