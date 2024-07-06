漲不停...北市物價升溫 主因外食費、蔬果、肉類、房租均上漲

北市主計處發布6月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率1.83%；主因外食費、蔬菜、水果、肉類、房租、水電燃氣及健保處方藥品自付費價格上漲，蛋類因市場供量較上年平穩，致價格下跌，抵銷部分漲幅，7大類指數均上漲，1至6月營造工程物價總指數也續漲。

北市主計處指出，指數變動上，醫藥保健類上漲4.92%：主因醫療費用受健保藥品部分負擔收費方式調整影響，價格上漲7.75%所致。其次是食物類上漲2.75%，主因蔬菜及水果因市場供量較去年減少，價格分別上漲8.49%及5.89%。

另外，外食費業者接連反映食材成本上升及肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲2.57%及2.24%所，惟蛋類因市場供量較上年平穩，致價格下跌18.70%，抵銷部分漲幅。

居住類上漲1.16%，主因電價調漲及部分房租換約房東調漲租金，水電燃氣費用及房租價格分別上漲3.40%及1.03%所致；雜項類上漲2.39%，主因部分美容業者反映營業成本提高，理容服務費價格上漲6.90%所致。

至於教養娛樂類、交通及通訊類與衣著類，則分別上漲1.40%、0.68%及0.14%。主計處指出，1至6月累計平均總指數較上年同期上漲1.91%：其中商品類上漲1.79%；服務類上漲1.97%；若扣除蔬菜水果，則總指數上漲1.80%；核心物價指數(不含蔬果及能源)則上漲1.81%。

台北市營造工程物價總指數，6月分為111.00較上月上漲0.01%，較上年同月上漲1.59%，1至6月累計平均總指數較上年同期上漲1.08%。

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