通膨難降溫…水果漲最多 外食、房租、醫療費續漲

主計總處昨天發布六月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點四二，創近四個月最高，主要是水果因天候不穩，價格大漲百分之二十二點六，加上房租續漲百分之二點五九創二十八年來最高漲幅，醫療費年漲百分之六點二四則是十八年新高，外食費年漲百分之二點七八持續處於高檔，使ＣＰＩ持續擴大。累計上半年通膨率達百分之二點二七，依舊飆破百分之二通膨警戒線。

主計總處綜合統計處專委曹志弘表示，如果水果價格下降，則七月ＣＰＩ與六月差不多，如果持續上漲，七月ＣＰＩ還會擴大。

數據顯示，六月ＣＰＩ較上年同月漲百分之二點四二，主要是水果、食用油、蔬菜及外食費等食物價格上漲，房租及診所掛號費等續呈漲勢，加上電價調漲，加上娛樂服務與汽機車維修及停車等交通服務價格走升，但蛋類因雞蛋供過於求，年跌百分之十五點五二，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後，核心ＣＰＩ年增率百分之一點八三。

6月房租 飆至28年新高

六月房租類漲百分之二點五九，為二十八年來最高，且是自二○二二年七月突破百分之二後，持續續居高檔，期間僅二○二三年六月、七月略低於百分之二，房租類漲勢依舊明顯且未見收歛。

曹志弘分析，漲勢未見收歛原因不外有四，一個是房東參考鄰近行情調漲房租；二是房東因應物價上漲、生活成本增加而調漲房租；三是住宅維修費用增加；第四則是利率調升，房東持有成本上升而轉嫁房客，都是近期上漲主要因素。

另外四月電價上漲效應持續浮現，六月居住類漲百分之二點二七，即是源自電費、房租及住宅維修費分別上漲百分之五點二一、百分之二點五九及百分之二點五所致。

醫療費用 18年最大漲幅

醫療費用也是推升通膨主因，由於醫療院所陸續調漲掛號費及去年七月起衛福部實施「健保部分負擔調整方案」，六月醫療費用上漲百分之六點二四，創十八年來最大漲幅。

六月外食費年增率仍處百分之二點七八高檔，曹志弘說，第一季百分之三點八三，第二季平均漲百分之二點八五，趨勢已下滑。他信心喊話，指出ＣＰＩ年增率已從去年高點收歛，「通膨壓力沒擴大，有逐季放緩」。

主計總處預測，因去年第四季ＣＰＩ年增率高達百分之二點八八，在基期因素下，今年第四季ＣＰＩ年增率將縮小，有望降至百分之二通膨警戒線以下。

至於近期行政院宣布軍公教明年調薪，加上八月勞動部決定基本工資明年調幅，是否助長下半年通膨情勢？曹志弘說，根據過去經驗，基本工資上漲或軍公教調薪，對物價都會有些微影響。

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