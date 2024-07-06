國科會副主委 蘇振綱升任
國科會昨（5）日發布最新人事，國科會新竹科學園區管理局局長王永壯將於7月16日屆齡退休，經行政院核定將由國科會常務副主委陳宗權接任。
而國科會常務副主委一職則由南科管理局局長蘇振綱升任、南科副局長鄭秀絨則扶正為局長。
新任國科會副主委蘇振綱，為台灣大學土木工程學系博士，歷任南科管理局投資組專門委員、主任秘書、副局長等職務，於南科管理局局長任職期間，致力提升南台灣科技廊帶產業發展動能，積極推動嘉義、臺南三期、橋頭、楠梓及屏東等園區的新設擴建，所轄園區產值連續3年突破兆元，達1兆5,800餘億元，為南科園區開創欣欣向榮的成長動能。
新任竹科管理局局長陳宗權係清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國家科學委員會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務。
新任南科管理局局長鄭秀絨在該局服務年資長達26餘年，陪伴南科管理局一路成長、壯大。
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