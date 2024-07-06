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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

排碳大戶產業 個別討論

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

環境部昨（5）日召開碳費審議會，委員共識認為碳費徵收對整體經濟影響有限，但對於個別產業影響有多大，成為最大懸念。氣候署長蔡玲儀表示，環境部將針對鋼鐵、水泥、半導體、石化等排碳大戶業別，分別評估產業衝擊，並於下次會議中討論。

昨日碳費審議會討論超過三個半小時，結論認為碳費對總體經濟影響不大。但有委員指出，對於個別產業應分開討論並釐清影響程度，有更細緻的評估，才有利碳費委員判斷。

此外氣候署副署長黃偉鳴則提到，會中提出六個參考費率，是假設以此費率水準下來評估對經濟影響，也有委員認為，評估的費率級距過大，應細分更多級距。

對於徵收碳費對國家減量實質效益，蔡玲儀表示，以環境部預告子法，兩種自主減量優惠費率下，至2030年較目標年減量效果可達到23%至31%，優惠費率的設計可有效促進減碳

環境部強調，在過渡期間給予高碳洩漏風險事業一定折扣，可協助產業轉型，目前規劃初始折扣為0.2，亦即打二折，後續將調高至0.4、0.6，對於風險折扣的調整，會參考歐盟免費配額退場進展、我國碳費及自主減量計畫執行情形、我國碳邊境調整機制（CBAM）發展等因素綜合考量。

半導體 減碳

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