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碳費審議 環部推演六情境…彭啟明：比漲電價還輕微

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導
環境部昨（5）日召開第四次碳費費率審議會，分析六種費率情境對經濟衝擊。 聯合報系資料照
環境部昨（5）日召開第四次碳費費率審議會，分析六種費率情境對經濟衝擊。 聯合報系資料照

環境部昨（5）日召開第四次碳費費率審議會，分析六種費率情境對經濟衝擊，在每噸收費100元至1,000元情境下，影響GDP（國內生產毛額）減少約0.04至0.4個百分點，推升CPI（消費者物價指數）約0.026至0.268個百分點。

據了解，昨日會議中主要有兩大共識，首先是認同徵收碳費的急迫性，委員普遍認為應儘快上路，第二則是在環境部提出相關評估後，認為對總體經濟影響不大。至於對個別產業影響則有待進一步評估。

六種碳費費率情境下對總體經濟影響
六種碳費費率情境下對總體經濟影響

氣候署強調，昨日提出每噸徵收100元到1,000元的六個情境，只是以各種極端情境來評估對經濟衝擊，並非氣候署碳費費率的腹案，昨日討論聚焦在經濟衝擊評估，仍未觸及實質費率討論。

環境部長彭啓明昨日出席活動受訪時表示，徵收碳費對物價、經濟影響「很低很低」，比漲電價的影響還低，碳費是為幫助企業減碳，而非收錢，未來政府也會幫助減碳步調較慢的企業。

昨日未實質討論到費率，彭啓明表示，目前看來可能還要一至二次會議才會有結論，假如到最後無法決定費率，會從相關建議來公布要收多少，這是他應該負的責任。

外界憂心費率難產，開徵時間也將延後，環境部官員表示，會努力推進，但尚難預測委員會討論進度，昨日開完會後，接下來會有更細緻討論，更細部分析對各產業影響。

據環境部提供的資料，碳費對經濟成長影響，若每噸徵收100元、150元、300元、500元、800元、1,000元，分別減少GDP約0.04、0.06、0.12、0.2、0.32、0.4個百分點。

若以極端情境分析，所有被徵收對象皆為高碳洩漏風險產業、碳費打二折，影響數更降至0.018至0.18個百分點。

至於對物價影響，若每噸徵收100元、150元、300元、500元、800元、1,000元，將分別推升CPI約0.026、0.04、0.08、0.134、0.214、0.268個百分點。若同樣假設全部排碳大戶皆享有高碳洩漏風險產業打二折優惠，影響數降至0.012至0.121個百分點。

環境部表示，目前碳費機制採分階段費率架構，透過一般與優惠費率價差，創造自主減量誘因，降低減量成效不確定性，一般費率將逐步調升，提升減量誘因，另針對高碳洩漏風險事業，在提出自主減量計畫並承諾減量前提下，給予折扣，作為過渡轉型的調整機制。

消費者物價指數 減碳

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