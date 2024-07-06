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台電夜間備載容量 遭爆不到5%

聯合報／ 記者林縉明陳儷方／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

賴政府多次宣稱不缺電，行政院長卓榮泰、經濟部長郭智輝都保證二○三○年前不會缺電。不過，台灣近期氣溫飆升，用電量屢創新高，立委張啟楷昨指出，政府宣稱日間備轉容量率有百分之十、夜間備轉容量率百分之七，但前晚備轉容量率僅剩百分之四點九二，政府先前稱不缺電「恐跳票」。台電回應，四日夜間峰最高負載發生晚上六時五分，當時備轉容量率為百分之六點八五，未達百分之七，因此未啟動需量競價措施調度供電，電力是夠的。

張啓楷指出，政府一直宣稱不缺電，並做圖卡宣稱日間備轉容量率有百分之十、夜間備轉容量率百分之七，事實是四日晚間七時廿分左右，備轉容量率僅剩百分之四點九二，趨勢像溜滑梯一樣下滑。四月桃園大停電，備轉容量率剩百分之三點多，當時政府與台電不僅用納稅錢緊急購入一度十二元的電，還要求台積電等大廠降壓、減少用電，甚至全力啟動核三廠柴油發電機組，柴油貴又高汙染。

張啓楷批評，政府不缺電承諾早跳票，而七月底核三廠一號機除役，發電量再少百分之三點五，屆時備轉容量剩多少，政府不緊張嗎？

據台電七月用電需求預測，日尖峰瞬時負載最高可達四一一九萬瓩，全月日尖峰備轉容量率以保持百分之十，夜間峰以備轉容量率保持百分之七為目標。備轉容量率若低於百分之六，台電備轉容量率燈號將顯示為「橘燈」，意指供電警戒，系統限電機率增加。

台電發言人蔡志孟表示，四日的日尖峰備轉容量率在百分之十以上，夜間峰最高負載是在當天晚上六點五分，負載約達三千七百萬瓩，備轉容量率為百分之六點八五，雖接近百分之七，但仍低於百分之七，台電判斷供電沒問題，因此沒有啟動任何需求面管理手段。

至於當晚七點廿分是否出現不到百分之五的備轉容量率，蔡志孟說，當天用電高峰過後，負載漸下降，但備轉容量率最低多少將再查。

台電 張啓楷 核三廠

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