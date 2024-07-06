工總憂碳費逾500元 企業會倒

環境部昨召開第四次碳費費率審議委員會，針對六種費率、兩種情境下模擬結果指出，徵收碳費對ＧＤＰ、ＣＰＩ的影響都不大，中華民國全國工業總會指出，碳費若課徵五百元，企業若未能達標，恐立即面臨倒閉風險；環團認為，碳費對各產業影響有評估的必要，但若要做到非常細緻，恐沒有上路的一天，籲環境部盡早提出徵收時程。

工總說明，要取得碳洩漏風險折扣（ＣＬ係數）和優惠費率一定要達指定目標，但目前產業能做的減碳措施多已盡力達成，實務上，指定目標對部分企業而言很難達標，碳費只要高於三百元，業者若無法達標，就無法拿到碳洩漏風險折扣以及優惠費率，恐將由盈轉虧，如碳費徵收到五百元，企業更難以承擔。

以鋼鐵、水泥的產業龍頭為例，某鋼鐵公司一一一年須課費排放量一千九百萬噸，如費率五百元則每年需繳交碳費九十五億元，已超過該公司一一二年約卅六億元的營業利益；又如某水泥公司一一一年需課排放量四千五百萬公噸，每年需繳交碳費廿二點五億元，也超過該公司一一一年約十二億元的營業利益，衝擊相當大。

工總認為，碳洩漏風險產業評估宜採以較新的數據評估後再重新討論，且評估原則應確保能夠照顧國內脆弱產業，以維持產業競爭力及公平性。

中研院經濟研究所兼任研究員蕭代基表示，碳費訂三百元、五百元，其實對整體經濟影響都不大，環境部必須在利益團體間取得均衡，既然環境部已經設計出一套制度，替碳費徵收七折八扣，費率自然不能太低，否則折扣下去還剩什麼？折扣必須跟費率一起考量做決定。

環境權保障基金會專職律師呂冠輝表示，各產業影響評估有其必要，但若要做到很細緻，恐怕會沒有終點，建議環境部仍要抓出期程，讓徵收愈快上路愈好。

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