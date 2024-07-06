環境部試算…碳費每噸千元 衝擊低於漲電價

環境部昨召開第四次碳費費率審議會，討論不同費率級距對產業的衝擊與影響，據環境部提出費率模擬，以最高每噸徵收一千元計算，在不含碳洩漏風險係數折扣下，影響年度ＧＤＰ（國內生產毛額）為約九四二億元，審議委員多認為對整體經濟衝擊並不高，但對個別產業影響還要再評估，環境部將於下次會議提出更完整評估資料。

環境部長彭啓明表示，目前推估的各費率級距對國內整體產業衝擊確實不高，雖會有些影響，但影響「很低」，比漲電價的影響還小。

彭啓明表示，假如到最後仍無法決定費率，他將會在審議會的建議範圍內公布最後結果，「這是我要負的責任」，不過碳費制度一定要盡快上路，因為台灣啟動的速度已經慢了。

據環境部統計，目前有近五百間企業為排放量達每年二點五萬噸的碳排大戶，包含中鋼、中龍、中油、亞泥、台塑化、台積電等。

環境部昨在碳費費率審議會提出的六種費率情境，模擬徵收碳費對總體經濟影響，方案包括每噸收取一百元、一五○元 、三百元、五百元、八百元、一千元等六種費率級距，以去年廿三點五兆的ＧＤＰ為例，若不含碳洩漏風險係數折扣，最高影響年度ＧＤＰ約九四二億元。

環境部氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，昨會議著重在不同碳費費率模擬對整體經濟的影響，多數委員認為在設計機制、費率搭配等，對ＧＤＰ、ＣＰＩ（消費者物價指數）影響無太過顯著，但也有委員認為，盡管對總體經濟影響不大，對個別產業應有更細緻的評估，不過該項工作需花費時間，預計要多開幾次會議才會有結論。

黃偉鳴表示，這次模擬的費率級距僅是預估數字，不見得是未來要上路的費率。至於碳費是否會延後開徵時間，審議會將決定最終費率，現階段無法做更多預測。

另，我國碳費制度訂定徵收對象，若提出自主減量計畫達到減量指定目標，可適用優惠費率，目前有科學基礎減量目標（ＳＢＴ）、技術標竿指定目標等兩種減量指定目標，若五百家碳費徵收對象都做到ＳＢＴ指定目標，年減量可達四萬八六二五千公噸的二氧化碳當量，年削減率約百分之卅一。黃偉鳴坦言，光靠碳費沒辦法達到二○三○年的國家階段性減碳目標。

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