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「罷樑」4萬連署書退件？基市府澄清要求補件 罷樑：僅少影本

軍公教+基本工資 兩大調薪案牽動物價

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
軍公教調薪、基本工資調升，依據過往經驗這二項因素都會對物價產生些微影響。圖為三軍儀隊。 聯合報系資料照
軍公教調薪、基本工資調升，依據過往經驗這二項因素都會對物價產生些微影響。圖為三軍儀隊。 聯合報系資料照

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘昨（5）日坦言，軍公教調薪、基本工資調升，依據過往經驗這二項因素都會對物價產生些微影響。

至於近來股市大好，刺激民間消費力道，是否會助漲通膨，曹志弘則說，這部分主計總處沒有做過分析。

軍公教明年將再度調薪、勞動部也釋出基本工資可望持續調升，有學者示警恐引爆「通膨螺旋」，加上近來股市大多頭，且第2季CPI年增率2.20%，只較第1季2.34%略小，讓大家擔心通膨會更加頑強。

不過，對於接下來物價情勢，曹志弘並不悲觀。他指出，觀察季資料（可排除月資料的波動）可發現第2季通膨率2.20%，是近四季最低，且服務類價格年增率也連續三季收歛，加上國際農工原料行情持續回落，顯示國內通膨壓力正「逐步放緩」。

曹志弘表示，主計總處目前仍維持5月底預測，估今年第4季通膨率可以回落到2%以下，且現階段各國物價多呈緩步收斂趨勢，壓力沒有再擴大。

曹志弘分析，國內商品類價格已趨平穩，服務類價格趨勢往下走但還在偏高水準，未來須密切關注醫療費用、房租、外食費走勢。

至於今年上半年平均CPI較上年同期漲2.27％，其中商品類漲1.94％，服務類漲2.58％，若扣除蔬菜水果漲1.99％，核心CPI漲2.02％。低所得家庭較上年同期漲幅大於中、高所得家庭，主因漲幅較大的食物類及醫療保健類支出占比（權重）較高所致。

物價 通膨

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