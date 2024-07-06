通膨升溫…6月 CPI 增2.42% 受近期多雨及去年低基期影響

行政院主計總處昨（5）日發布6月消費者物價指數（CPI）年增2.42%，近四個月新高，顯示通膨狀況加劇。今年上半年通膨率為2.27%，依舊飆破2%通膨警戒線。

6月通膨難降溫，主計總處綜合統計處專門委員曹志弘表示，漲勢擴大主要是水果受近期多雨及去年低基期影響，價格漲22.6%，為近二年新高，其中荔枝漲57%、芒果也貴，推升整體食物類漲4.16%。

此外，4月電價上漲效應持續浮現，加上6月改採夏月電價，使6月電價漲5.21%，比上月的4.48%更高。

曹志弘提到，房租續漲2.59%，已逾28年最高，房租持續上漲主因包括：房東參考鄰近市場行情、物價漲幅擴大、住宅維修費與房價上漲，還有利率調升等因素，使房東持有成本增加。

6月醫療費用也上漲6.24%，是18年新高。民眾關切的外食費年漲2.78%，漲勢依舊高於2%；不過，曹志弘指出，從季資料觀察外食費變動趨勢，最高點在去年第2季的4.48%，而後逐季緩步回落，降至今年第2季的2.85%，顯示外食費漲勢壓力下降，只是價格具僵固性，致降幅緩慢。

還有，6月的教養娛樂類漲1.67%，主因遊樂場入場費、國外旅遊團費等娛樂服務費用價格上漲，加以補習及學習費亦漲3.39%所致。

不過，6月重要民生物資轉為微幅負成長，年減0.14%，其中雞蛋跌幅較大，年減18.17%，主因近期雞蛋供過於求，鮮奶、衛生紙也下跌。

曹志弘說明，房租、食物、醫療費用、娛樂服務四項組成，是6月CPI漲幅持續高於通膨警戒線2%以上的關鍵，影響超過七成。且由於服務類價格具僵固性，須密切關注。

展望未來物價情勢，曹志弘表示，7月物價漲幅是否擴大，水果是關鍵，另外，暑假期間娛樂費用漲勢應會擴大一些，若機票、國外旅遊漲幅也大的話，物價就會持續走揚。

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