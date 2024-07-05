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風睿能源攜手環球測繪 盼把握氣候窗推進海事調查

中央社／ 台北5日電

風睿能源今天宣布，與本地離岸風電場址調查探勘團隊環球測繪股份有限公司完成合約簽署，以保留2024年與2025年海事工程量能，並盼於區塊開發3-2期選商結果公布後，把握今年氣候窗，啟動「海廣風電（Formosa 6）」專案場址調查工作。

風睿能源（SRE）執行長蘇容儀透過新聞稿表示，這項合作案除了充分展現風睿能源對於推動可再生能源的魄力，以及深耕台灣的堅定承諾，更可望讓國內廠商累積更多工程技術與經驗，進一步深化本地海事工程的調查能量，為日後進軍海外市場做足準備。

環球測繪股份有限公司（PDE）董事長黃新志指出，感謝風睿能源在關鍵時刻促成關鍵合約，確保有機會把握今年剩餘不多的氣候窗，加速推進海事調查工程，積極衝刺淨零碳排的目標。

「海廣風電（Formosa 6）」由風睿能源主導，場址位於彰化縣線西鄉外海，總面積約84平方公里，離岸最近處約35公里，計畫最大開發容量為800MW，最多可設置57支14MW風機，待完工併網後，可望為近百萬家戶提供用電。

再生能源 離岸風電

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