台電：備轉容量不是用來衡量缺電 夜尖峰供電穩定

炎夏來臨，夜尖峰備轉容量率備受關注。台電表示，備轉容量指遇上突發狀況的應變能力，並非用以衡量缺電與否；而用電負載本就充滿變化，如高溫自然推升空調用電，台電持續透過時間帶挪移、需求面管理、輔助服務，確保夜尖峰供電穩定。

至於今夜供電預測，台電表示，適逢星期五、隔天放假，夜尖峰備轉容量率可維持在7%。

夏季高溫推升用電，台電先前公布7月電力供需預測，7月全月日尖峰備轉容量率將保持10%，夜尖峰則可維持在7%，但今天遭立委質疑，昨晚備轉容量率一度僅剩4.92%，台電是否又發生花3倍價格購電情事。

台電說明，昨天夜尖峰最高負載發生於晚上6時5分，當時備轉容量率為6.85%，並未啟動需求面管理手段，顯示電力充足；夜尖峰過後，用電負載將越來越低，而負載本就會因爲高溫等情況而充滿變化，例如昨天沒下雨、民眾開空調，自然推升用電，因此更需著重節約用電，否則電源開發再多也不夠。

至於今天供電情況，台電表示，今天氣溫炎熱，日尖峰比昨天略高，但因是星期五，隔天放假，下午負載便逐漸下降，夜尖峰備轉容量率可維持在7%。

台電強調，備轉容量高低，指的是遇上機組跳機等突發狀況的應變能力，而非拿來衡量缺電與否，若裕度不夠，就要採取更多管制手段。

此外，現在日夜尖峰、電源結構都已不同，台電也正檢討夜尖峰備轉容量裕度定義，考量百分比呈現已失真，將改為定量值，預計近期就會在官網公布每日夜尖峰備轉容量。經評估，「兩大一中」機組、約280萬瓩便足夠。

面對夜尖峰挑戰，台電表示，時間帶挪移成效顯著，去年夏天夜尖峰抑低量達103萬瓩，今年6月更提升到120萬瓩，加上各項需求面管理、輔助服務，包含後續儲能採購量增加，都有助於夜尖峰供電裕度，確保維持穩定供電。

針對夏季供電情況，台電表示，核三1號機將在7月底依法除役，已規劃由容量更大的豐德新機組替代，加上歲修機組回歸及再生能源，供電能力可滿足負載需求。

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