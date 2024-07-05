碳費對經濟、物價衝擊有多大？環境部六情境評估出爐

環境部5日召開第四次碳費費率審議會，針對六種費率情境分析徵收碳費對總體經濟影響，每噸收費100元至1,000元的情境下，影響GDP減少約0.04至0.4個百分點，影響CPI約0.02至0.2個百分點。

氣候變遷署副署長黃偉鳴表示，委員在會中有共識，認為徵收碳費對於總體經濟影響不大，不過對於個別產業影響，則需要再評估，環境部將在下一次會議提出更完整評估資料，供委員會參考。

氣候署強調，每噸徵收100元到1,000元只是以各種極端情境來評估對經濟衝擊，並非碳費費率的腹案，今日討論聚焦在經濟衝擊評估，並未觸及實質費率討論。

據環境部提供資料，每噸徵收100元，將使GDP減少0.04個百分點；每噸150元，減少GDP 0.06個百分點；每噸300元，減少GDP 0.12個百分點；每噸500元，減少GDP 0.2個百分點；每噸800元，減少GDP 0.32個百分點；每噸1,000元，減少GDP 0.4個百分點。若享有高碳洩漏風險相關優惠，影響值更降至0.018至0.18個百分點。

對於CPI影響，每噸徵收100元，推升CPI 0.02個百分點；每噸徵收150元，推升CPI 0.04個百分點；每噸徵收300元，推升CPI 0.08個百分點；每噸徵收500元，推升CPI 0.13個百分點；每噸徵收800元，推升CPI 0.21個百分點；每噸徵收1,000元，推升CPI 0.26個百分點。若享有高碳洩漏風險優惠，影響值降至0.01個至0.12個百分點。

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