民團推民間版融資業法草案 盼盡早完成立法

由民間團體組成的「融資業法推動連線」今天表示，為增進資金融通、健全融資公司的經營及發展以及保障融資公司客戶權益，他們推出融資業法民間版草案，將送給關心此議題的立委辦公室，希望盡早完成立法。

由台北律師公會消債委員會、卡債受害人自救會、台灣社會福利總盟組成的融資業法推動連線，今天在立法院舉行融資業法民間版草案說明會，重點包括融資業法的主管機關為行政院金融監督管理委員會。

何謂融資業務，民間版草案規定，金錢借貸、票據貼現、融資性租賃、融資性分期付款買賣、動產擔保借款、債權轉讓、票券及有價證券以外經主管機關核准的保證等。此外，融資業的最低實收資本額，由主管機關審酌其業務範圍及經濟發展情形訂定或調整之。

此外，鑒於台灣早期發生卡債風暴，致許多債務人陷入以債養債的惡性循環，最終無力還款，進而造成嚴重社會問題。草案規定融資金額部分，有擔保品的融資交易，融資金額不得逾越擔保品於融資交易時的價值。無擔保品的融資交易，對於自然人於全體金融機構及融資業的無擔保債務歸戶後的總餘額除以平均月收入，不得超過22倍。

民間版草案明定，融資業經營融資業務，而以利率計價者，其約定利率應以年利率為準；約定利率不得超過週年20%，融資業對於超過部分的約定，無效。

台北律師公會消債委員會召集人林永頌表示，融資業法推動連線的成員會將民間版草案，送給所有關心債務議題的立委辦公室，也期待金管會能夠提出版本，未來一起討論。

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