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6月CPI年增2.42% 房租飆逾28年新高醫療費用也大漲

中央社／ 台北5日電

主計總處今天公布6月消費者物價指數（CPI）年增2.42%，漲幅較5月略為擴大，扣除蔬果、能源後的核心CPI上漲1.83%，則與5月持平。主計總處官員指出，6月房租、醫療費用漲幅居高，尤其房租年增2.59%，創逾28年新高，由於服務類價格具有僵固性，須密切關注。

主計總處綜合統計處專門委員曹志弘說明，6月CPI年漲2.42%，漲勢擴大，主要是水果受到近期多雨及去年低基數影響，價格上漲22.6%，創近2年最大漲幅，今年的荔枝、芒果都比較貴。

曹志弘進一步指出，食物類、房租、醫療費用、娛樂服務漲幅仍高，是CPI漲幅持續高於2%之上的關鍵，影響超過7成；其中，6月醫療費用大漲6.24%，創下18年新高紀錄。

至於房租，6月年增2.59%，高於修正後的5月數值2.57%，創逾28年新高。曹志弘解釋，住宅維修費居高、利率調升，均推升房東持有成本，加上近期物價漲勢較大，房東參考鄰近市場行情後，可能因此調整房租。

不過6月重要民生物資CPI轉為微幅負成長，年減0.14%，其中雞蛋跌幅較大、年減18.17%，主因是近期雞蛋供過於求所致，鮮奶、衛生紙也呈現下跌。

民眾關切的外食費，6月年漲2.78%，雖高於2%水準，曹志弘指出，從季資料觀察外食費變動趨勢，最高點落在去年第2季的4.48%，而後緩步回落，降至今年第2季的2.85%，顯示外食費確實有下降，只是價格具有僵固性，導致降幅緩慢。

展望未來物價情勢，曹志弘分析，國內商品類價格已趨於平穩，服務類價格趨勢往下走，但還是在偏高水準，未來須密切關注醫療費用、房租、外食費走勢。

曹志弘表示，7月物價漲幅是否擴大，水果價格變化是關鍵，另外，隨著時序進入暑假旅遊旺季，機票、娛樂服務價格可能走揚，也是推動CPI的因素。

房租 消費者物價指數

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