快訊

英大選保守黨滑鐵盧…蘇納克宣布將辭首相和黨魁 英王已批准辭呈

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

投資台灣三大方案再添三企業 投資金額突破2.3兆元

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
經濟部投資台灣事務所5日再添三家企業擴大投資台灣。示意圖／記者朱曼寧攝影
經濟部投資台灣事務所5日再添三家企業擴大投資台灣。示意圖／記者朱曼寧攝影

經濟部投資台灣事務所5日再添三家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的台灣三元能源科技，與中小企業方案的安鈜企業、程鼎實業。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,506家企業超過2兆3,208億元投資，預估創造15萬2,614個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有313家企業投資約1兆2,867億元，創造8萬7,706個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,004家企業投資約4,747億元，創造3萬6,656個就業機會，後續尚有21家企業排隊待審。

台灣三元能源科技股份有限公司隸屬台泥企業集團，為世界級高性能、高品質可充式鋰離子電池產品製造商，專注於研發量產超高功率圓柱形電池芯，鎖定高階電動載具、攸關未來全球零碳飛行之電動垂直起降飛行器eVTOL與資料中心之電力備援系統等領域，持續行銷全球頂級客戶，預計可創造百億元年產值。為因應電池產業快速成長與精緻客製化市場的挑戰，於高雄小港區建立高階鋰三元電池廠，透過物聯網、AI等先進技術，推動自動化生產流程；廠區依據美國LEED及台灣EEWH綠建築標準設計，成為台灣第一座獲綠建築認證的高階鋰電池廠，並採用台泥（1101）自行研發的EnergyArk安全水泥儲能櫃作為虛擬電廠，提升綠電使用同步調節廠內備用電及離尖峰電能移轉。

安鈜企業主要生產電梯螺絲、客製化特殊螺絲與汽車用螺絲，產品應用於各種產業，包含工業、汽車業及太陽能產業等，擁有完善的上下游供應鏈，並於台灣、美國等地取得商標。由於現有廠區空間已不敷使用，故計劃全部移廠，建置於北高雄產業園區，並採購光學影像篩選設備，與建立自動倉儲系統，以提升產品良率及擴大營運規模；新廠將朝向綠色工廠方向規劃，設置太陽光電設施，並優先採用國產與節能設備，以響應環境永續理念。該案預計投資金額約1.2億元。

程鼎實業主要製造符合人體工學家具和3C周邊設備，例如電腦架、電視壁掛架、電動升降桌等，以改善人們的健康、舒適度和生產力為目標，產品主要以外銷美國等市場為主，並提供OEM及ODM客製化服務。面對來自中國大陸與東南亞家具廠商的低價競爭，程鼎實業計劃於台中神岡區興建新廠，導入智慧化產線與智能控制系統，提高產品品質與核心競爭力，以因應市場快速變化及客戶需求；新廠將設置屋頂型太陽能發電設施，逐步落實節能減碳。本案投資金額約3.3億元，可創造十名本國就業機會。

太陽能發電

延伸閱讀

金寶法說會／泰廠面積將達「百萬平方米」規劃曝光、產能大爆發

富采營收／6月21.67億元、月減1.6% 聚焦核心事業

諮商補助不侷限青年 「三明治世代」有望享每年3次免費諮商

獨／中年自殺人數最多...諮商補助將續辦 有望擴至44歲

相關新聞

通膨再升溫！水果、房租、外食續漲 6月CPI年增率2.42%

主計總處今日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創近四個月最高，主要是水果大漲22.60%，加上房租續漲2...

投資台灣三大方案再添三企業 投資金額突破2.3兆元

經濟部投資台灣事務所5日再添三家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的台灣三元能源科技，與中小企業方案的安鈜企業、程鼎實業...

軍公教人員明年擬加薪 工商團體：賺錢企業應調薪

行政院長卓榮泰昨天表示，台灣經濟穩定成長，明年軍公教薪資往合理方向調升，並盼民間企業跟進調薪。工商團體表示，有賺錢公司都...

工總理監事會首度移師高雄 陳其邁：投資「正對時」

全國工業總會理監事聯席會議首度移師高雄，工總理事長潘俊榮說，高雄的產業結構已翻轉，且市府效率高，讓投資者無憂無慮。高雄市...

經貿科技外交布局全球 何晉滄：工研院扮研發後盾

工研院今天舉辦51週年院慶活動，經濟部政務次長何晉滄表示，工研院是台灣重要資產、研發單位，政府會以經貿科技外交方向帶領台...

彭啓明：能源議題開放討論 目前政策仍非核家園

環境部長彭啓明今天被問及是否與國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢能源議題不同調時表示，環境部歡迎開放討論，但目前遵守非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。