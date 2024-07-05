投資台灣三大方案再添三企業 投資金額突破2.3兆元

經濟部投資台灣事務所5日再添三家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的台灣三元能源科技，與中小企業方案的安鈜企業、程鼎實業。

經濟部表示，截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1,506家企業超過2兆3,208億元投資，預估創造15萬2,614個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有313家企業投資約1兆2,867億元，創造8萬7,706個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」有1,004家企業投資約4,747億元，創造3萬6,656個就業機會，後續尚有21家企業排隊待審。

台灣三元能源科技股份有限公司隸屬台泥企業集團，為世界級高性能、高品質可充式鋰離子電池產品製造商，專注於研發量產超高功率圓柱形電池芯，鎖定高階電動載具、攸關未來全球零碳飛行之電動垂直起降飛行器eVTOL與資料中心之電力備援系統等領域，持續行銷全球頂級客戶，預計可創造百億元年產值。為因應電池產業快速成長與精緻客製化市場的挑戰，於高雄小港區建立高階鋰三元電池廠，透過物聯網、AI等先進技術，推動自動化生產流程；廠區依據美國LEED及台灣EEWH綠建築標準設計，成為台灣第一座獲綠建築認證的高階鋰電池廠，並採用台泥（1101）自行研發的EnergyArk安全水泥儲能櫃作為虛擬電廠，提升綠電使用同步調節廠內備用電及離尖峰電能移轉。

安鈜企業主要生產電梯螺絲、客製化特殊螺絲與汽車用螺絲，產品應用於各種產業，包含工業、汽車業及太陽能產業等，擁有完善的上下游供應鏈，並於台灣、美國等地取得商標。由於現有廠區空間已不敷使用，故計劃全部移廠，建置於北高雄產業園區，並採購光學影像篩選設備，與建立自動倉儲系統，以提升產品良率及擴大營運規模；新廠將朝向綠色工廠方向規劃，設置太陽光電設施，並優先採用國產與節能設備，以響應環境永續理念。該案預計投資金額約1.2億元。

程鼎實業主要製造符合人體工學家具和3C周邊設備，例如電腦架、電視壁掛架、電動升降桌等，以改善人們的健康、舒適度和生產力為目標，產品主要以外銷美國等市場為主，並提供OEM及ODM客製化服務。面對來自中國大陸與東南亞家具廠商的低價競爭，程鼎實業計劃於台中神岡區興建新廠，導入智慧化產線與智能控制系統，提高產品品質與核心競爭力，以因應市場快速變化及客戶需求；新廠將設置屋頂型太陽能發電設施，逐步落實節能減碳。本案投資金額約3.3億元，可創造十名本國就業機會。

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