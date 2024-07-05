快訊

英大選保守黨滑鐵盧…蘇納克宣布將辭首相和黨魁 英王已批准辭呈

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

軍公教人員明年擬加薪 工商團體：賺錢企業應調薪

中央社／ 台北5日電
工商團體表示，有賺錢公司都會照常調薪。示意圖／ingimage
工商團體表示，有賺錢公司都會照常調薪。示意圖／ingimage

行政院長卓榮泰昨天表示，台灣經濟穩定成長，明年軍公教薪資往合理方向調升，並盼民間企業跟進調薪。工商團體表示，有賺錢公司都會照常調薪，但針對困難企業，例如ECFA影響產業則應多體諒，呼籲政府給予減稅等配套措施。

卓榮泰昨天表示，考量台灣近年來經濟穩定成長，加上政府必須拚經濟，因此明年度軍公教薪資待遇將往合理方向調升，也請人事總處立即啟動研議，同時希望民間企業能跟進加薪。

中小企業總會理事長李育家今天接受中央社記者訪問表示，有賺錢公司一定要好好調薪，並思考員工調薪和福利制度，「能做的都盡量做」，讓員工能更安心工作，同時提升公司士氣。至於有困難企業，例如「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）影響產業則應多體諒，給予配套措施，例如減稅、補助方案等。

以113年軍公教調薪4%為例，他指出，不同於軍公教為齊頭式調法，一般企業會以4%為平均線，依照考績、績效作不同分配，能力強的員工薪資調幅較高。

工總常務理事何語表示，台灣公務員薪資和他國相比偏低，軍公教調薪是正確方向，也可藉此刺激國內消費。至於民間企業，他不諱言，賺錢企業每年都會照常調薪，部分中小企業也會透過獎金、津貼回饋員工，營運狀況較差企業則較難施力，畢竟調薪攸關營運成本。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教近5次調薪，包含94年、100年、107年都是調整3%，111年、113年則調整4%。

薪資 軍公教

延伸閱讀

盯梢案卓揆一問三不知 羅智強轟：綠委、官員抹黑媒體

軍公教研議調薪 全教產籲一併調導師及特教加給

馬辦要求認九二共識 卓揆：中華民國就是主權獨立國家

馬辦要賴清德承認九二共識 卓榮泰：承認無法化解威脅

相關新聞

通膨再升溫！水果、房租、外食續漲 6月CPI年增率2.42%

主計總處今日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創近四個月最高，主要是水果大漲22.60%，加上房租續漲2...

投資台灣三大方案再添三企業 投資金額突破2.3兆元

經濟部投資台灣事務所5日再添三家企業擴大投資台灣，包括台商回台方案的台灣三元能源科技，與中小企業方案的安鈜企業、程鼎實業...

軍公教人員明年擬加薪 工商團體：賺錢企業應調薪

行政院長卓榮泰昨天表示，台灣經濟穩定成長，明年軍公教薪資往合理方向調升，並盼民間企業跟進調薪。工商團體表示，有賺錢公司都...

工總理監事會首度移師高雄 陳其邁：投資「正對時」

全國工業總會理監事聯席會議首度移師高雄，工總理事長潘俊榮說，高雄的產業結構已翻轉，且市府效率高，讓投資者無憂無慮。高雄市...

經貿科技外交布局全球 何晉滄：工研院扮研發後盾

工研院今天舉辦51週年院慶活動，經濟部政務次長何晉滄表示，工研院是台灣重要資產、研發單位，政府會以經貿科技外交方向帶領台...

彭啓明：能源議題開放討論 目前政策仍非核家園

環境部長彭啓明今天被問及是否與國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢能源議題不同調時表示，環境部歡迎開放討論，但目前遵守非...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。