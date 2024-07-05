軍公教人員明年擬加薪 工商團體：賺錢企業應調薪

行政院長卓榮泰昨天表示，台灣經濟穩定成長，明年軍公教薪資往合理方向調升，並盼民間企業跟進調薪。工商團體表示，有賺錢公司都會照常調薪，但針對困難企業，例如ECFA影響產業則應多體諒，呼籲政府給予減稅等配套措施。

卓榮泰昨天表示，考量台灣近年來經濟穩定成長，加上政府必須拚經濟，因此明年度軍公教薪資待遇將往合理方向調升，也請人事總處立即啟動研議，同時希望民間企業能跟進加薪。

中小企業總會理事長李育家今天接受中央社記者訪問表示，有賺錢公司一定要好好調薪，並思考員工調薪和福利制度，「能做的都盡量做」，讓員工能更安心工作，同時提升公司士氣。至於有困難企業，例如「海峽兩岸經濟合作框架協議」（ECFA）影響產業則應多體諒，給予配套措施，例如減稅、補助方案等。

以113年軍公教調薪4%為例，他指出，不同於軍公教為齊頭式調法，一般企業會以4%為平均線，依照考績、績效作不同分配，能力強的員工薪資調幅較高。

工總常務理事何語表示，台灣公務員薪資和他國相比偏低，軍公教調薪是正確方向，也可藉此刺激國內消費。至於民間企業，他不諱言，賺錢企業每年都會照常調薪，部分中小企業也會透過獎金、津貼回饋員工，營運狀況較差企業則較難施力，畢竟調薪攸關營運成本。

根據行政院人事行政總處資料，軍公教近5次調薪，包含94年、100年、107年都是調整3%，111年、113年則調整4%。

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