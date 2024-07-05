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蘇振綱升任國科會副主委 陳宗權鄭秀絨分掌竹、南科

中央社／ 台北5日電

國科會今天宣布，新竹科學園區管理局局長王永壯將於7月16日屆齡退休，行政院核定由國科會常務副主委陳宗權接任，後續牽動相關人員異動，副主委職務由南科管理局局長蘇振綱升任、南科局長則由該局副局長鄭秀絨升任。

國科會指出，新任國科會副主委蘇振綱，為台灣大學土木工程學系博士，歷任南科管理局投資組專門委員、主任秘書、副局長等職務，於南科管理局局長任職期間，致力提昇南台灣科技廊帶產業發展動能，積極推動嘉義、台南三期、橋頭、楠梓及屏東等園區的新設擴建，所轄園區產值連續3年突破新台幣兆元，達1兆5800餘億元，為南科園區開創欣欣向榮的成長動能。

國科會表示，新任竹科管理局局長陳宗權是清華大學科技管理研究所博士，歷任原行政院國家科學委員會綜合業務處處長、企劃考核處處長、原科技部前瞻及應用科技司司長、主任秘書、常務次長及國科會副主委等職務，於擔任常務次長及副主委期間，負責督導科學園區管理局相關業務，從事科技政策推動創新、國際合作交流及科研成果應用推廣，貢獻卓越。

國科會指出，新任南科管理局局長鄭秀絨是成功大學政治經濟學研究所碩士，曾先後擔任南科管理局工商組、企劃組組長、主任秘書、副局長等職務，在該局服務年資長達26餘年，陪伴南科管理局一路成長、壯大，於副局長任職期間，同時督導嘉義、屏東、楠梓園區籌設工作，以及嘉科、高科、屏科實驗中學建校事宜，均能如期如質完成任務。

國科會進一步表示，竹科園區推動積體電路產業鏈的整合，讓台灣成為全球矚目的ICT高科技產業重鎮，被譽為「台灣的矽谷」，其開發經驗擴散至南部科學園區，也成功型塑南台灣的光電、半導體、生技及精密機械產業聚落，相信未來在新任的陳宗權、鄭秀絨帶領下，定能讓兩科學園區發展再添助力、更上一層樓。

台灣大學 研究所 竹科

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