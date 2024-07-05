工研院舉辦51周年院慶 以創新科技投資臺灣產業、助臺廠布局全球

工研院5日舉辦51周年院慶，經濟部政務次長何晉滄肯定工研院創新前瞻技術與跨領域整合成果，為臺灣經濟與產業發展做出重要貢獻。何晉滄表示，工研院是臺灣的資產，工研院在臺灣創新技術與經濟發展上，在過去、現在到未來一直都扮演關鍵角色，經濟部也會持續給予最大支持，幫助產業打造更有未來性技術，提升國際競爭力。

經濟部政務次長何晉滄表示，在AI創新的時代，工研院將肩負更重要任務。總統賴清德推動的半導體、人工智慧、軍事工業、安全監控、次世代通訊五大信賴產業，也需要工研院更前瞻的視野、更深化的技術，為臺灣產業打造未來性的技術。未來政府會以經貿外交的方向，打造經濟日不落國，工研院更需要作為產業研發的後盾，將臺灣最精湛的技術疊加在產業應用上，提升產業的附加價值率。

工研院董事長李世光表示，工研院始終肩負「以科技研發，帶動產業發展，創造經濟價值，增進社會福祉」任務，在政府支持下，我們投入跨領域新技術的開發，這六年來積極營造新創文化與氛圍，邀請業師，舉辦競賽等，帶動新創事業的發展，並攜手產業夥伴創造經濟價值，為產業開啟新成長契機、翻轉躍升。因此工研院近年在國際獲獎上大放異彩，今年在全球近400多項技術、產品中，以一金三銀第八次奪得「愛迪生獎」榮譽；降眼壓成效優於國際領先大廠的「創新雙標靶青光眼藥物」，更為臺灣在「眼科創新藥」領域拿下首面金牌。

今年院慶「創新引航、共創輝煌」主題特展共展示17項在前瞻半導體技術、5G通訊從材料到布局6G感知、守護能資源產業、無人機AI多元應用、健康臺灣成功老化、臺灣氫應用發展基地等跨域研發成果，包括開創國內創新記憶體自主研發力的「先進MRAM晶片技術與驗證平台」、年減碳5萬噸以上的「鍍鋅鋼構無毒高耐久腐蝕塗裝技術」、為急性和慢性病患帶來一線曙光的「細胞功能之鑰」等技術，展現工研院以創新科技布局臺灣下世代產業發展的研發實力，超前部署臺灣產業的科技競爭力，協助產業邁向永續創新未來。

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