通膨再升溫！水果、房租、外食續漲 6月CPI年增率2.42%

主計總處今日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創近四個月最高，主要是水果大漲22.60%，加上房租續漲2.59%，外食費也年漲2.78%，持續處於高檔，使得通膨狀況加劇。第二季CPI年增率2.20%，只較第一季2.34%略小。

6月CPI較上年同月漲2.42％，主要是水果、食用油、蔬菜及外食費等食物價格上漲，房租及診所掛號費等續呈漲勢，加上電價調漲，以及娛樂服務與汽機車維修及停車等交通服務價格走升所致，惟蛋類因雞蛋供過於求致價跌，抵銷部分漲幅；若扣除蔬菜水果及能源後，核心CPI年增率1.83％。

七大類中變動影響較大者以食物類漲4.16％最高，主因水果受近期多雨及去年低基數影響，價格漲22.60％，加以食用油、蔬菜、調理食品、外食費亦各漲6.23％、4.55％、2.87％及2.78％，惟蛋類因雞蛋供過於求，價格下跌15.52％，抵銷部分漲幅。

漲幅居次的是醫藥保健類漲3.78％，其中因醫療院所調漲掛號費，及112年7月起實施「健保部分負擔調整方案」，調高健保門診藥品與急診部分負擔，醫療費用上漲6.24％。

4月電價上漲效應持續浮現，6月居住類漲2.27％，即是源自電費、房租及住宅維修費分別上漲5.21％、2.59％及2.50％所致。

6月房租年增率2.59%，是從2022年7月突破2%後，持續至今仍續居高檔，期間僅2023年6、7月略低於2%，顯示房租類漲勢依舊明顯且未見收斂。

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