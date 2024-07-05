快訊

英國國會改選風雲色變 各黨席次結果出爐！工黨大豐收獲412席

民眾黨中評會出手！控上政論節目「詆毀政黨」 吳靜怡黨籍遭開除

獨／金十字胃腸藥傳下月調漲…漲幅曝光！安素也漲價「每箱增100元」

通膨難降溫！6月 CPI 年增率續升至2.42%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

通膨持續升溫！行政院主計總處5日發布2024年6月物價調查結果，6月CPI年增率2.42%，為近四個月新高。今年上半年通膨率也達2.27%，依舊飆破2%通膨警戒線。

物價 通膨

延伸閱讀

英大選保守黨為何慘敗？民生物價狂漲「生不逢時」

港PMI連跌3月 近21月最低…反映營商環境轉差

明年軍公教調薪恐引爆「通膨螺旋」？ 學者這麼看

國內薪資普遍落後 學者：也應留意「通膨螺旋」

相關新聞

通膨再升溫！水果、房租、外食續漲 6月CPI年增率2.42%

主計總處今日發布6月消費者物價指數（CPI）年增率2.42%，創近四個月最高，主要是水果大漲22.60%，加上房租續漲2...

工總理監事會首度移師高雄 陳其邁：投資「正對時」

全國工業總會理監事聯席會議首度移師高雄，工總理事長潘俊榮說，高雄的產業結構已翻轉，且市府效率高，讓投資者無憂無慮。高雄市...

經長保證不缺電 張啟楷：昨夜間備載容量剩4.92%

政府一直宣稱不缺電，經濟部長郭智輝多次重申2030年不會缺電。不過，台灣用電量創下新高，民眾黨立委張啟楷今天爆料，政府宣...

第4次碳費審議會今登場 彭啓明：對產業衝擊相當低

今天下午環境部將召開第4次碳費費率審議會，本次將討論到費率深水區，會議也將提出不同費率情境的減量成效及衝擊影響評估，包含...

換燈具、造林都能到國內碳交易平台賣？10月上路、3特點一次看

台灣自願性減量額度（carbon credit；國內泛稱為碳權）將能賣出套現。隨國內碳權交易/拍賣平台10月上線，換高效...

藍委提案盼離島建設可引入陸資 卓揆：盼維持現狀

國民黨立委提案離島建設條例，打算引進陸資，對此，行政院長卓榮泰5日表示，先前也曾有過相關提案內容，但這些會對於包括機場、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。