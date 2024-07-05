工總理監事會首度移師高雄 陳其邁：投資「正對時」

全國工業總會理監事聯席會議首度移師高雄，工總理事長潘俊榮說，高雄的產業結構已翻轉，且市府效率高，讓投資者無憂無慮。高雄市長陳其邁笑著說，投資高雄「正對時」。

陳其邁今天率捷運局、經發局等局處出席會議，他在會前聯訪表示，高雄持續有大型投資案，有充足的水、電、土地，更重要的是宜居的環境，適合投資，市府今天也特地道場做簡報，希望各工業界能夠來高雄投資。

工總第13屆第2次理監事聯席會議今天在高雄漢來飯店舉行，這是工總理監事會首度在高雄舉行，百餘名產業大佬齊聚，中午餐宴後，市府也安排考察行程，將讓大老闆搭船走訪亞灣。

潘俊榮說，高雄市的速度非常快，陳其邁扭轉了高雄市的未來，已把整體商業、產業結構翻轉過來，硬體、軟體都準備好了；市府非常高效率的服務，讓投資者無憂無慮，也能很快進入狀況。

潘俊榮更表示，自己的企業工信工程近半年已在高雄承攬500億工程，企業界都相當看好高雄，高雄是亞洲非常便利的城市，很少有城市擁有雙港，市府團隊相當成熟並有強大的招商能力。

潘俊榮指出，工總近日與輝達執行長黃仁勳有聯繫，未來可能有相關合作，接觸過程中工總成員也一致建議，希望輝達能將營運中心設在高雄市，目前工總持續與輝達密切接觸。

陳其邁會中致詞說，台積電本來沒有要到高雄投資，他們有很多選擇，後來談了一段時間，「台積電問我還有哪些地方可行，我說中油那塊276公頃土地」；市府也配合台積電的進度，用2年半時間完成原本中油預計要花25年才能完成的土污整治。

陳其邁更說，高雄是24小時在服務投資者，經發局也設有單一窗口服務，只要需要市長出面，市長一定會到；廠商來高雄投資只要遇到中央問題，高雄市府可以幫忙解決，「市長當過行政院副院長，熟門熟路，大家不用擔心」。

高雄市議長康裕成也代表議會歡迎全國工總南下高雄，她強調，高雄從過去被認為的鐵鏽城市，轉身成為科技新城，希望工總旗下所有產業會員對高雄會有不同視野的觀察，留在高雄，投資高雄。

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