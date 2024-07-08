一起去跑步！2024南山人壽臺北城市創意路跑 開始報名

南山人壽力挺健康臺灣，冠名贊助「2024南山人壽臺北城市創意路跑」即日起開放報名。 圖／南山人壽提供

南山人壽力挺健康臺灣，今年首度贊助舉辦路跑賽事，持續促進民眾健康，冠名贊助的「2024南山人壽臺北城市創意路跑」將於2024年11月10日登場，即日起開放報名，邀請市民及路跑愛好者一同FUN RUN 享受城市路跑樂趣。每報名1人，將捐贈新臺幣（下同）50元給長明賞，邀請民眾跑步做公益，共同支持長跑運動員訓練，提升臺灣長跑運動競爭力。

「2024南山人壽臺北城市創意路跑」即日起開放報名，分為「挑戰組12.5km」及「休閒組3km」，並舉辦創意變裝秀競賽，歡迎民眾攜全家大小一同參加。 圖／南山人壽提供

南山人壽領先保險業推動健康促進，結合保單與健康服務，從保險本業照顧民眾健康，已連續五年獲外溢保單新契約件數第一名，同時透過健康管理幫助保戶更健康。今年更首度贊助舉辦城巿路跑活動，提倡永續健康生活。南山人壽董事長尹崇堯表示，去年開始，南山人壽在全臺各地舉辦NS OPEN運動賽事，競賽已成為內勤同仁與業務夥伴一年一度的重要活動；今年將這份運動精神與活力拓展至路跑活動，邀請廣大民眾一起出門跑步，共同響應健康生活，為臺灣的永續健康努力。

「2024南山人壽臺北城市創意路跑」由南山人壽冠名贊助，將於今年11月10日登場，賽事分為「挑戰組12.5km」及「休閒組3km」，並舉辦創意變裝秀競賽，參賽者可以根據個人喜好或靈感自由選擇變裝題材，增添賽事趣味與創意。歡迎民眾攜全家大小一同參加，體驗在臺北城市街道上奔跑的樂趣，藉此行銷臺北城市之美，讓參賽者感受臺北的獨特魅力。

為提升臺灣長跑運動的競爭力，南山人壽期盼將愛心傳播到馬拉松運動員上，將從每位參賽者的報名費中捐贈50元給長明賞，攜手民眾跑步做公益，協助減輕長跑運動員訓練負擔，讓運動員更專注於訓練和比賽。

「2024南山人壽臺北城市創意路跑」報名期間為2024年7月1日中午12時起至9月13日晚上11時59分，或額滿為止。報名詳情請上https://irunner.biji.co/2024NSRUN。