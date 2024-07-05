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我國眼鏡業產值迭創新高 今年前四月產值成長22.6%

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

經濟部5日指出，由於今年景氣緩步復甦，眼鏡業各產品訂單接續回流，推升1~4月產值成長22.6%，表現亮麗。

經濟部表示，我國眼鏡業含括矯正用眼鏡、太陽眼鏡、隱形眼鏡、潛水眼鏡、護目鏡等製造。受惠 Covid-19 疫情，防疫用護目產品需求大增，帶動眼鏡業2020年產值年增4.8%，之後隨疫情漸趨可控，經濟活動重回往常，隱形眼鏡銷售恢復成長動能，帶動2021年、2022年產值連續成長，2023年雖全球受通膨及升息影響，終端消費需求趨緩，惟隨安全用眼鏡、矯正眼鏡片等產品業者接單量成長，產值攀升至346億元，迭創歷史新高，年增1.6%，連續四年呈現正成長。

此外，經濟部統計還發現，我國眼鏡業直接外銷比率約逾七成，根據海關出口統計，2024年1~5月我國眼鏡業出口金額420百萬美元，年增9%，其中以隱形眼鏡占52.6%居大宗。

若按主要出口市場觀察，日本為我國眼鏡業最大出口國，2024年1～5月128百萬美元，占30.5%，年增8.3%，主因受惠占比逾九成的隱形眼鏡不斷推陳出新，並透過自有品牌行銷海外，深受日本市場喜受。

我國眼鏡業第二大出口國為美國，出口產品多數為護目鏡等其他眼鏡類產品，2024年1~5月出口97百萬美元，占23.2%，年增19.0%。第三大出口國則為中國大陸及香港，2024年1～5月88百萬美元，占20.9%，年增10.6%，其中以隱形眼鏡約占九成居大宗。

經濟部 隱形眼鏡

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