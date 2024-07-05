藍委提離島建設條例引陸資 綠營有異議退回程序委員會
國民黨立委陳雪生等人提案，主張離島地區公共建設引進中國大陸廠商參與採購；另國民黨立委翁曉玲也提案明定大法官現有總額定義，為憲法所定總額15人。兩案皆列入5日院會報告事項，民進黨團提議退回程序委員會，現場沒異議，隨後立法院長韓國瑜裁示退回。
國民黨立委陳雪生、陳玉珍等人的提案，擬具「離島建設條例增訂第7條之1條文草案」，指礙於離島資源不足，又具鄰近大陸地區的區位優勢，若政府主辦的重大建設投資計畫及因應離島地區推動聚落保存計畫，得由大陸地區廠商參與政府採購，廠商所需機具、技術及操作人力得自大陸地區輸入，將可大幅降低政府財政支出，亦可縮短工程、提升計畫效能。
卓榮泰今日赴立法院繼續施政報告及備詢時表示，2017年也曾經有過相關的提案，那麼內容無非就是要引進對方的廠商，來參與離島的重大公共工程，甚至引進一些機具操作人員，同時也排除了若干現行條例的規範。卓榮泰強調，這將對機場、港口、大橋等重大公共工程施作發生實質影響，涉及國家安全問題，懇請立委審議時，要以國家安全問題為優先。
此外，司法院長許宗力等7位大法官的任期將於10月底屆滿。翁曉玲認為現行《憲法訴訟法》未明定大法官現有總額定義，僅規定迴避之大法官，不計入現有總額之人數，恐出現僅三、四位大法官即形成多數意見而作成判決之極端情形發生，不符合前揭憲法增修條文規定大法官法定人數十五人之宗旨。為確保憲法法庭在審理重大案件時，能夠涵蓋更多元的意見和觀點，避免削弱裁判的多元性、公正性、專業性和公信力，因此擬具「憲法訴訟法第四條條文修正草案」。
民進黨認為，國民黨為癱瘓政府運作，中央廚房不斷出招，10月有7位大法官的任期屆滿，萬一藍營杯葛總統提名的大法官人選，遲遲不通過，那照翁曉玲版本所訂的現額15人定義，剩下的8位大法官就難以召開憲法法庭，進而破壞國家的憲政運作。
立法院會今日處理報告事項時，民進黨團對前述兩案提議退回程序委員會，經主持院會的韓國瑜詢問，現場立委皆未表達異議，於是裁示退回立法院程序委員會。
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