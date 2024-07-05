快訊

英國準首相施凱爾何許人也？核心價值觀和魅力都被嫌 但扳倒了保守黨

最新！基隆漁船遭扣留 日同意匯6百萬日圓放人

影／中壢客運追撞前方水罐車！6乘客濺血送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

經貿科技外交布局全球 何晉滄：工研院扮研發後盾

中央社／ 新竹5日電
經濟部政務次長何晉滄。聯合報系資料照/記者王子涵攝影
經濟部政務次長何晉滄。聯合報系資料照/記者王子涵攝影

工研院今天舉辦51週年院慶活動，經濟部政務次長何晉滄表示，工研院是台灣重要資產、研發單位，政府會以經貿科技外交方向帶領台灣產業到全球布局，打造經濟日不落國，需要工研院扮演研發後盾，提升產業附加價值。

何晉滄說，在台灣經濟起飛的1970年代，工研院引領台灣經濟從勞力密集走向技術創新，在人工智慧（AI）科技創新時代，工研院將肩負更重要任務。

何晉滄表示，台灣半導體產業在國際間能夠具有競爭力，被許多國家需要，背後有工研院員工的努力。總統賴清德提出5大信賴產業，都需要工研院用更前瞻視野、更深化的技術，為產業打造有未來性的技術。

工研院過去除了技術研發，何晉滄說，最難能可貴的是工研院將研發成果與產業界結合，成功扮演創新領航者角色。

何晉滄表示，工研院未來不僅要在台灣發揮影響力，更需要在國際間發揮重要影響力。未來政府會以經貿科技外交方向帶領台灣產業到全球布局，打造經濟日不落國，需要工研院扮演研發後盾，提升產業附加價值。

何晉滄說，工研院在產業帶領、技術研發方面責任將更加重大，持續協助產業保持領先地位，打造創新經濟動能，帶領產業探索許多前沿科技技術。

他表示，工研院是產業的大腦，也是未來人才培育中心，在台灣創新技術、經濟發展，工研院站在核心地位。無論過去、現在、未來，工研院都將扮演經濟創新領航角色，經濟部會給予最大支持。

何晉滄說，工研院有許多院友及合作夥伴，擴散在產業的實力，是工研院發揮更大國際影響力的基礎，期許未來工研院能夠成為國際的工研院，成為帶領世界走向未來科技的領航者，並引領台灣廠商走入世界。

工研院今天的院慶活動由董事長李世光主持，除何晉滄外，前經濟部長王美花，以及奇景光電董事長吳炳昇、緯創資通董事長林憲銘、漢翔董事長胡開宏等多名產業界人士也到場致意。

工研院 經濟部 董事長

延伸閱讀

工研院智慧寵物項圈三度揚名國際 攜傑萌生技法國巴黎國際發明展奪金

工研院攜手傑萌開發智慧寵物項圈 奪巴黎發明展金獎

工研院攜手傑萌開發智慧寵物項圈 奪巴黎發明展金獎

工研院奧斯卡 六大創新鍍金

相關新聞

經長保證不缺電 張啟楷：昨夜間備載容量剩4.92%

政府一直宣稱不缺電，經濟部長郭智輝多次重申2030年不會缺電。不過，台灣用電量創下新高，民眾黨立委張啟楷今天爆料，政府宣...

第4次碳費審議會今登場 彭啓明：對產業衝擊相當低

今天下午環境部將召開第4次碳費費率審議會，本次將討論到費率深水區，會議也將提出不同費率情境的減量成效及衝擊影響評估，包含...

回應鄭麗君 童子賢再談能源：政策應修訂為「展綠、用核、減煤、減氣」

行政院副院長鄭麗君3日重申政府會依法朝「非核家園」邁進，相關核電廠執照到期要停止運轉，對此，「國家氣候變遷對策委員會」副...

換燈具、造林都能到國內碳交易平台賣？10月上路、3特點一次看

台灣自願性減量額度（carbon credit；國內泛稱為碳權）將能賣出套現。隨國內碳權交易/拍賣平台10月上線，換高效...

藍委提案盼離島建設可引入陸資 卓揆：盼維持現狀

國民黨立委提案離島建設條例，打算引進陸資，對此，行政院長卓榮泰5日表示，先前也曾有過相關提案內容，但這些會對於包括機場、...

反對童子賢挺核言論 環團代表葉國樑：台灣經不起核災

和碩集團董事長董子賢日前發表挺核言論，台灣環境保護聯盟上午舉行記者會重申反核立場，會長葉國樑表示，台灣環境保護聯盟創立至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。