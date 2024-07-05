經貿科技外交布局全球 何晉滄：工研院扮研發後盾
工研院今天舉辦51週年院慶活動，經濟部政務次長何晉滄表示，工研院是台灣重要資產、研發單位，政府會以經貿科技外交方向帶領台灣產業到全球布局，打造經濟日不落國，需要工研院扮演研發後盾，提升產業附加價值。
何晉滄說，在台灣經濟起飛的1970年代，工研院引領台灣經濟從勞力密集走向技術創新，在人工智慧（AI）科技創新時代，工研院將肩負更重要任務。
何晉滄表示，台灣半導體產業在國際間能夠具有競爭力，被許多國家需要，背後有工研院員工的努力。總統賴清德提出5大信賴產業，都需要工研院用更前瞻視野、更深化的技術，為產業打造有未來性的技術。
工研院過去除了技術研發，何晉滄說，最難能可貴的是工研院將研發成果與產業界結合，成功扮演創新領航者角色。
何晉滄表示，工研院未來不僅要在台灣發揮影響力，更需要在國際間發揮重要影響力。未來政府會以經貿科技外交方向帶領台灣產業到全球布局，打造經濟日不落國，需要工研院扮演研發後盾，提升產業附加價值。
何晉滄說，工研院在產業帶領、技術研發方面責任將更加重大，持續協助產業保持領先地位，打造創新經濟動能，帶領產業探索許多前沿科技技術。
他表示，工研院是產業的大腦，也是未來人才培育中心，在台灣創新技術、經濟發展，工研院站在核心地位。無論過去、現在、未來，工研院都將扮演經濟創新領航角色，經濟部會給予最大支持。
何晉滄說，工研院有許多院友及合作夥伴，擴散在產業的實力，是工研院發揮更大國際影響力的基礎，期許未來工研院能夠成為國際的工研院，成為帶領世界走向未來科技的領航者，並引領台灣廠商走入世界。
工研院今天的院慶活動由董事長李世光主持，除何晉滄外，前經濟部長王美花，以及奇景光電董事長吳炳昇、緯創資通董事長林憲銘、漢翔董事長胡開宏等多名產業界人士也到場致意。
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