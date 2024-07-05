彭啓明：能源議題開放討論 目前政策仍非核家園

環境部長彭啓明今天被問及是否與國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢能源議題不同調時表示，環境部歡迎開放討論，但目前遵守非核家園政策。

童子賢6月27日說，建議可比照瑞士，以核能發電解決基載電力問題。

彭啓明上午出席「氣候行動與永續發展研討會」，接受媒體聯訪表示，台灣是多元社會，總統賴清德對能源議題開放、沒說一定要怎樣，讓各種多元聲音在裡面，但截至目前，環境部遵守非核家園政策。

他說，能源議題現在多元討論，他每週與童子賢通電話討論，如有些算法可更精確，兩人都沒既定立場，各種方式、未來新能源都可考慮，但非核家園是台灣社會過去以來長久共識，還是要遵守。

至於在野黨推核電延役，彭啓明表示，一定要考慮核廢料怎麼處理、電廠周遭附近要有更多共識，須遵照法令規定做。

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