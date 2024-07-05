軍公教研議調薪 全教產籲一併調導師及特教加給

行政院長卓榮泰昨天表示，明年度軍公教薪資待遇將往合理方向調升。全國教育產業總工會今天呼籲，應一併調整導師及特教職務加給。

卓榮泰昨天在行政院會上指出，考量台灣近年來經濟穩定成長，明年度軍公教薪資待遇將往合理方向調升，請人事總處立即啟動研議。

全教產今天發布新聞稿，呼籲這次審議軍公教調薪時，導師及特教職務加給不該再度淪為棄嬰。

全教產指出，中小學導師除了要忙課務，還要負責親師溝通、指導生活教育、收代收代辦費；因應108課綱，工作還增加了選修課程指導、管理彈性學習時間的自主報告等。下班後仍要隨時待命，沒有加班費，只有已凍漲12年的職務加給。

特教職務加給也已凍漲33年，全教產指出，特教教師的工作近年來從未減少，但每次政府調薪時，都沒有一併調整，已在基層造成憤慨，呼籲今年應一併研議。

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