藍委提案盼離島建設可引入陸資 卓揆：盼維持現狀

國民黨立委提案離島建設條例，打算引進陸資，對此，行政院長卓榮泰5日表示，先前也曾有過相關提案內容，但這些會對於包括機場、港口、大橋的重大公共工程的施作，發生實質的影響，涉及國家安全問題，因此希望委員們在審議時要以國家為重，要以國家安全的問題為優先，希望委員能夠很審慎地去面對這個法案，但是我們也希望維持現狀。

國民黨立委陳雪生提案修正《離島建設條例》引進陸資引發熱議。卓榮泰今日赴立法院繼續施政報告及備詢時表示，2017年也曾經有過相關的提案，那麼內容無非就是要引進對方的廠商，來參與離島的重大公共工程，甚至引進一些機具操作人員，同時也排除了若干現行條例的規範。這個會對於包括機場、港口、大橋的重大公共工程的施作，發生實質的影響，同時也涉及到國家安全的問題。

卓榮泰強調，還是懇請委員們在審議的時候，要以國家為重，要以國家安全的問題為優先，同時也要兼顧到我們公共工程的品質，以及將來在工程進行當中，我們可以直接監督的可能性，所以希望委員能夠很審慎地去面對這個法案，但是我們也希望維持現狀，我們可以比較合理地來進行所有對工程的理解跟參與，是比較好的，希望能夠維持這樣的關係。

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