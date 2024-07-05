以色列媒體專訪李雅萍：台灣對全球榮景扮關鍵角色

以色列財經媒體4日刊登駐以代表李雅萍專訪，李雅萍說明台灣捍衛民主價值，對全球和平榮景扮演的關鍵角色，希望與以色列等民主國家合作，強化供應鏈及民主韌性。

李雅萍在專訪中指出，台灣與以色列地理距離雖然遙遠，但共享價值，國家生存利益也具相似性。經濟上，兩國分別在硬體製造及軟體研發具領先地位，產業結構互補。像是台灣生產全球半數AI晶片，台以合作可望引領次世代AI革命風潮。政治上來看，兩國位處捍衛民主前線，同樣面臨經濟及安全挑戰，以色列遭遇伊朗、哈瑪斯及真主黨攻擊，可說是民主與威權之戰，民主國家應團結一致對抗侵略者。

這篇專訪4日刊於以色列最大的商業日報「經濟學人報」（Calcalist），讀者皆為政經菁英，在以色列頗具影響力。經濟學人報隸屬於以色列規模最大媒體集團「最新消息報」（Yedioth Ahronoth）。

李雅萍談到中國威脅時強調，長久以來中國軍事恫嚇台灣，例如1996年首次總統直選，中國試射飛彈恫嚇台灣，近年持續升高威脅，尤其是混合作戰及灰色地帶作戰。台灣製造全球62%的晶片及92%的先進製程晶片，約50%的國際貿易行經台海，破壞台海安全將重挫全球經濟，包括中國也將自食惡果。

李雅萍表示，台灣將持續致力降低中國攻台誘因，台灣相信中國將為犯台付出高昂經濟代價，不會貿然行動。

李雅萍另指出，中國對台進行大量網路攻擊及認知作戰，2023年台灣遭受單日500萬次網攻，其中大多數來自中國。每當有重要選舉，中國就透過訊息戰，試圖干預及操縱民眾投票意向，製造社會紛亂，台灣民主健全發展，持續對抗假訊息干擾，在選舉中展現智慧與成熟。

李雅萍也提醒，中國、俄羅斯、伊朗及北韓結盟關係對民主陣營形成挑戰，運用包括軍事力量及認知作戰等戰術，除散播民主無用論外，俄羅斯入侵烏克蘭對全球民主國家來說，可謂敲響一記警鐘：獨裁者不會放棄以武力改變民主生活方式。

李雅萍最後表示，台灣致力強化自衛能力，但也需要其他民主國家支持。因此正努力提升社會韌性及現代戰爭適應力，並持續加強與他國包括科技、經濟等各領域鏈結，使國際社會理解台灣安全繁榮對世界的重要。

商品推薦