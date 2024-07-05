明年軍公教調薪恐引爆「通膨螺旋」？ 學者這麼看

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

軍公教人員今年調薪4%，行政院長卓榮泰4日指示，明年度全國軍公教薪資待遇往合理方向調升。對此，學者憂喜參半，憂此時再度調薪，恐讓國內居高不下的通膨現況變得更加複雜，也更難處理。不過，也有學者樂觀認為，目前缺工嚴重，政府宣布帶頭加薪，對企業留才、求才一定會產生不小壓力，可改善國內長期低薪的環境。

政大金融系教授殷乃平指出，政府宣布明年度全國軍公教將調薪，無論調幅多少，一定都會推動物價繼續往上升。但另一方面，國內薪資普遍落後也是事實，確實應該調薪，只是國內現在正處於高通膨的尷尬環境下，政府要如何做到兩全其美確實滿困難，也考驗新政府的智慧。

殷乃平表示，一直以來國內薪資普遍偏低，但近年來遇上了通膨，使得政府和企業都不得不漲薪，但這就會陷入薪資物價螺旋式上漲的惡性循環中，尤其棘手的是，一旦發生所謂的「通膨螺旋」，光靠央行的貨幣政策是無法解決的。

不過，台大國發所副教授辛炳隆則認為，由於軍公教人數不多，而且向來加薪幅度也不會太高，因此初步研判明年度的軍公教調薪對通膨的影響應不至於很大，再加上軍公教人員的人格特質多較為穩定，相對的比較不會因為加薪而大幅度的增加消費支出，進而再加劇通膨壓力。

辛炳隆還提到，政府帶頭宣布加薪，在目前嚴重缺工的情況下確實會對企業造成不小壓力，而且是在招募和留才上都必須重新審視現有的薪資結構是否具競爭力。畢竟，政府已定調了明年軍公教的調薪方向，勞動市場上無論現職者或求職者，對於自身薪資一定都會有更高的期待。

薪資 軍公教 通膨

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