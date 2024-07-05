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碳費審議會今觸及費率 環團：優惠費率非減碳好工具

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
環境部今將召開第4次碳費費率審議會，本次將討論到費率深水區，會議也將提出不同費率情境的減量成效及衝擊影響評估，包含受影響產業、總體經濟影響及消費者物價指數（CPI）的影響。本報資料照片
環境部今將召開第4次碳費費率審議會，本次將討論到費率深水區，會議也將提出不同費率情境的減量成效及衝擊影響評估，包含受影響產業、總體經濟影響及消費者物價指數（CPI）的影響。本報資料照片

環境部今天下午將召開第四次碳費費率審議會，本次會議也將提出不同費率情境的減量成效及衝擊影響評估，包含受影響產業、總體經濟影響及消費者物價指數（ＣＰＩ）的影響，首次涉及深水區討論。環團表示，碳費收費對象在自主減量計畫下可擁有優惠費率，建議碳費起徵價格不可過低，也認為在減碳的急迫性下，優惠費率並非好工具。

有委員在上次在會議中提到，減量指定目標及自主減量計畫的設計給予業者明確減量誘因，建議將一般費率及優惠費率Ａ、Ｂ的費率差距加大，據了解本次會討論一般費率及ＡＢ優惠費率。

環境權保障基金會研究員林彥廷說，優惠費率並非好的減碳工具，碳費就該制定一般費率，行政成本較低，但目前看來優惠費率和自主減量計畫勢在必行，建議起徵價為五百元，折扣後的碳底價至少也要每噸三百元。

綠色公民行動聯盟專員沈宜臻表示，「氣候變遷因應法」母法確實有優惠費率的相關法條，既然母法已有規定，優惠費率下的碳費起徵價格就不能太低，而非可以輕易拿到優惠費率。

消費者 減碳 碳費

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