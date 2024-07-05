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軍公教明年調薪 月底定案

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰昨天宣布，明年度軍公教薪資待遇將往合理方向調升，並請行政院人事總處立即啟動研議，幅度預計7月底定案。記者曾吉松／攝影
行政院長卓榮泰昨天宣布，明年度軍公教薪資待遇將往合理方向調升，並請行政院人事總處立即啟動研議，幅度預計7月底定案。記者曾吉松／攝影

軍公教人員近年屢屢傳出調薪好消息，行政院長卓榮泰昨天宣布，考量台灣近年來經濟穩定成長，預測今年經濟成長率將達百分之三點九四，政府須帶頭示範，因此明年度軍公教薪資待遇將往合理方向調升，並請行政院人事總處立即啟動研議，也希望民間企業能跟進加薪，幅度預計七月底定案。

卓榮泰昨天在行政院會表示，考量台灣近年來經濟穩定成長，以今年為例，預測經濟成長率亮眼，在這個正向經濟指標背後，是所有民眾共同努力成果。

根據人事行政總處資料，自二○○○年以來，軍公教已調薪六次，二○○一年、二○○五年、二○一一年、二○一八年都是調整百分之三，二○二二年、二○二四年調整百分之四，若明年再調整，已是近年第七度調薪。

以今年為例，約七十三萬餘名軍公教受惠，中央與地方政府年增經費二九八億元。

另外，卓榮泰昨天出席論壇時表示，政府將啟動第二次能源轉型策略，透過全力發展綠能，以及要求台電公司如期如質完成新電廠興建、加速強化電網韌性工程等方式，滿足國內電力需求。

卓榮泰主持的「經濟發展委員會」，將於本月召開首次會議，目前規畫「創新經濟」、「均衡台灣」及「包容成長」三大工作重點及方向。

卓榮泰 軍公教

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