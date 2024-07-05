童子賢：「仇核、恨核」弄錯方向

行政院副院長鄭麗君三日重申政府會依法朝「非核家園」邁進，對此，「國家氣候變遷對策委員會」副召集人、和碩董事長童子賢四日回應，核能是防止地球暖化的綠能盟友，應讓綠能與核能攜手減少地球暖化，同時，關於能源政策大方向，他首次公開呼籲，既有的「展綠、增氣、減煤、非核」政策，應該修訂為「展綠、用核、減煤、減氣」。

鄭麗君與童子賢同為「國家氣候變遷對策委員會」副召集人，針對鄭麗君能源政策發言，童子賢回應，勉強說綠能，包含日治與二蔣時代留下的水力發電設施有進步，現在在很勉強的情況下超越核能了、意義不大。核能是歷經折騰一直刻意停機，勝之不武。

童子賢說，綠能不是用來「取代核能」的，綠能是用來「減少碳排」以防止地球暖化，鎖定核能去「仇核、恨核」是弄錯方向。

童子賢分析，台灣目前只有勉強剛越過百分之十的綠能，進度嚴重落後。何況其中百分之二點五綠能是水庫發電，另外有百分之一左右可疑的「來源不明的生質燃料」，可能是焚燒垃圾廢棄物卻誤報成生質能燃料。

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