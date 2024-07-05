經發會將提140項建設

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院長卓榮泰昨（4）日指出，7月將召開首次經濟發展委員會，聚焦三大重點。其中包括青年低薪、居住正義等都會列出子計畫，逐步完成，也將提出140項國家基礎建設，落實均衡台灣。

經濟發展委員會三大工作重點包含創新經濟、均衡台灣、包容成長。卓榮泰昨日強調，籌辦經濟發展委員會完全不會有疊床架屋之虞，是提高到院長層級，聘請外部專家擔任顧問，廣納意見、多元討論，每個子計畫都有執行期程。

卓榮泰表示，7月就會召開第一次經濟發展委員會。首先在創新經濟方面，會以「五大信賴產業」為主，強化AI產業化、產業AI化，同時加上金融創新，推出許多新的金融商品與服務，要用普惠金融方式，讓全民共享科技進步。

其次是均衡台灣，會提出140項國家基礎建設，讓它逐步在各縣市完成，同時，西部科技廊帶、東部的交通觀光，都會一併在計畫中逐年完成。

第三是包容成長，台灣以高科技產業引以為傲，但政府會幫助中小微企業數位轉型、淨零轉型，助其進入AI科技時代，甚至年輕人低薪問題、居住正義等，都會在「包容成長」當中列為子計畫，逐步完成。

卓榮泰最早是在6月宴請民進黨立委時拋出成立經濟發展委員會的構想，並著手展開籌備，希望擴大邀集產官學研、優秀經濟意見領袖，協助行政院拚經濟，就薪資、所得分配、財政金融等，全方面提出福國利民政策。

近來由於國會改革法案、以及後續的覆議案攻防，朝野關係緊張，但政院希望能加速進入福國利民、拚經濟的新階段，透過成立委員會，要捲起袖子打拚。

AI 卓榮泰

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