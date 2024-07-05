國內薪資普遍落後 學者：也應留意「通膨螺旋」

明年軍公教可望再調薪，對此學者昨（4）日表示，國內薪資普遍落後是事實，但此時國內正處於高通膨尷尬環境，政府也應該留意「通膨螺旋」，如何兩全其美，考驗政府智慧。

政大金融系教授殷乃平指出，政府宣布明年度全國軍公教將調薪，無論調幅多少，一定會推動物價繼續往上升。但另一方面，國內薪資普遍落後，也是事實，如何兼顧改善薪資與避免加劇通膨，值得政府關注。

殷乃平表示，一直以來國內薪資普遍偏低，但近年遇上通膨，使得政府和企業都不得不漲薪，但這就會陷入薪資與物價螺旋式上漲的惡性循環中，棘手的是，一旦發生所謂的「通膨螺旋」，光靠央行的貨幣政策無法解決。

根據主計總處資料，5月消費者物價指數（CPI）再度升溫，CPI年增率2.24%，為近三月新高；主計總處今日將公布6月數據，由於天候仍不穩，預估6月通膨率可能再飆破2%通膨警戒線，下半年CPI變化受到關注。

不過，台大國發所副教授辛炳隆認為，由於軍公教人數不多，向來加薪幅度也不會太高，初步研判明年度軍公教調薪對通膨影響不至於太大，加上軍公教人員人格特質多較穩定，相對的比較不會因為加薪而大幅度增加消費支出，進而再加劇通膨壓力。

辛炳隆提到，政府帶頭宣布加薪，在目前嚴重缺工情況下，確實會對企業造成不小壓力，而且是在招募和留才上都必須重新審視現有薪資結構是否具競爭力。畢竟政府已定調明年軍公教調薪，勞動市場無論現職或求職者，對自身薪資一定都會有更高期待。

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