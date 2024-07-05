軍公教可望連二年加薪 外界估調幅至少4%
經濟穩定成長，行政院長卓榮泰昨（4）日指示相關部會啟動明年軍公教調薪作業，往合理方向調升，預計7月底定案，盼由政府帶頭示範，民間企業能跟進分享經濟果實。這也將是20多年來首次連二年調升軍公教薪資。
行政院昨日召開院會，卓榮泰在會中指示啟動軍公教調薪作業，為持續拚經濟，政府必須帶頭起示範作用，全國軍公教薪資將會往合理方向調升，將由行政院人事行政總處邀集相關部會，立即啟動調薪作業。
行政院表示，我國近年來經濟穩定成長。觀察各大機構對今年經濟成長率預測，主計總處預估為3.94%、央行預測3.77%、中經院3.38%，國發會先前也強調，今年政府團隊會力拚確保今年經濟成長率達3.5％以上。
卓榮泰表示，台灣經濟狀況良好，政府除帶頭為軍公教加薪，也期盼民間企業同樣將經濟成果分享給每一位員工，讓更多國人獲得實質加薪。
對於後續程序，行政院發言人陳世凱補充，軍公教調薪有一定機制，7月底前會定案，能趕得上明年度中央政府總預算提出時間，一定會完成相關程序。
外界關注，是否將基層軍公教代表納入討論會議，陳世凱表示，這部分尚未定案，會再與人事總處討論。
根據人事行政總處資料，軍公教近五次調薪，包含2005、2011、2018年都是調整3%，2022、2024年則調整4%。
至於明年軍公教薪資調幅，若按往年情況看，2022與2024年均調幅達到4%，加上今年經濟預測狀況良好，均超過3％，外界預估，明年軍公教調薪幅度可望朝向至少4%。
現行軍公教待遇調整機制，是由人事行政總處綜整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數（CPI）、民間企業薪資水準及政府財政狀況等衡酌因素，擬具研析方案，提請軍公教員工待遇審議委員會討論，再簽陳行政院政策決定是否調整。
中央政府正在籌編明年度預算，在政府財政狀況方面，近年稅收連年超過預算數（超徵），今年稅收表現也不錯，對於軍公教加薪將是有利支撐。
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