卓揆重申非核家園目標

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

行政院長卓榮泰昨（4）日表示，政府堅持第二次能源轉型策略，新的核能知識是未來趨勢，但它無法解決今天到2030年，台灣所遇到的問題。

卓榮泰昨日重申，國家未來逐步朝向非核家園，同時要穩定供電。國會、社會都在討論核三延役，不過依規定，7月27日核三廠1號機就必須除役，即便要延役，也需要三年半至五年才有可能發電。卓榮泰表示，政府推動二次能源轉型，也就是展綠、增氣、減碳到達非核家園目標。

對於和碩（4938）董座童子賢表示，地球暖化才是全民公敵、核能不是，綠能、核能應合作，行政院發言人陳世凱昨日表示，日前副院長鄭麗君也提到，政府除持續減碳，也會搭配科技節能、科技儲能，以及強韌電網工作，構成整體第二次能源轉型。

卓榮泰 核能 非核家園

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