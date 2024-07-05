核能、綠能應攜手合作 童子賢：「仇核、恨核」是弄錯方向
行政院副院長鄭麗君日前提及綠能發電量已超越核能，和碩（4938）董事長童子賢昨（4）日對此表示，綠能勝之不武，綠電不是用來取代核能，「仇核、恨核」是弄錯方向，他鄭重呼籲，地球暖化才是全民公敵，核能不是，應讓核能與綠能攜手合作。
童子賢建議，能源政策大方向，應從現在的「展綠、增氣、減煤、非核」修改為「展綠、用核，減煤、減氣」。
鄭麗君、童子賢皆為國家氣候變遷對策委員會副召集人，在7月底開會前，就先針對核能議題表達不同看法，未來委員會如何凝聚共識，又將如何牽動賴政府能源政策，受到外界關注。
鄭麗君日前提及，綠能發電占比已達10％，童子賢昨日回應，他與鄭麗君熟識，但能源觀點不同，他表示，現階段核能歷經折騰與刻意停機，將綠能與核能數字比較，勝之不武。其中綠能還包含日治時代與兩蔣時代留下的水力發電設施（占2.5%），勉強贏過核能，意義不大。童子賢表示，人類文明受到地球暖化威脅，暖化才是全球公敵，核能不是。而且核能可以是減少碳排的盟友，台灣目前只有勉強越過10%的綠能，進度嚴重落後。
童子賢表示，能體會不是政府過去不努力，但是要「認份」體會台灣的條件，善用最佳策略。過去八年政府投入努力，但綠能進度也真的只有一點點，比起國際，甚至比中國大陸成績都差，他贊成繼續推動綠能，但台灣地狹人稠，勉強堅持只會減碳繼續落後。
從數據來看，統計去年全年不計核能，台灣僅不到11%綠能，而歐盟已有近69.7%不排碳發電，瑞士100%不排碳發電，這些高零碳排發電國家的背後真相是：都使用了高比例的核能。「誰說核能不能與狹窄國土共存？」童子賢舉例，比利時用了34.4%核能及8.8%太陽能，瑞士也使用核能34%至50%，兩國的國土面積都接近台灣。
童子賢呼籲，核能是防止地球暖化的盟友，觀念全球適用，「地球暖化才是全民公敵，核能不是！」
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