快訊

明迎小暑！曝「招好運」簡單3步驟 3生肖運勢將起飛

憾…新竹鳳山溪驚見浮屍 證實為2天前新月沙灣落水橄欖球校隊高中生

人出現了！黃子佼涉妨害性自主 北檢今傳喚到庭

聽新聞
test
0:00 / 0:00

核能、綠能應攜手合作 童子賢：「仇核、恨核」是弄錯方向

經濟日報／ 王郁倫吳凱中／台北報導
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照
和碩董事長童子賢。 聯合報系資料照

行政院副院長鄭麗君日前提及綠能發電量已超越核能，和碩（4938）董事長童子賢昨（4）日對此表示，綠能勝之不武，綠電不是用來取代核能，「仇核、恨核」是弄錯方向，他鄭重呼籲，地球暖化才是全民公敵，核能不是，應讓核能與綠能攜手合作。

童子賢建議，能源政策大方向，應從現在的「展綠、增氣、減煤、非核」修改為「展綠、用核，減煤、減氣」。

卓榮泰、童子賢對核能最新說法
卓榮泰、童子賢對核能最新說法

鄭麗君、童子賢皆為國家氣候變遷對策委員會副召集人，在7月底開會前，就先針對核能議題表達不同看法，未來委員會如何凝聚共識，又將如何牽動賴政府能源政策，受到外界關注。

鄭麗君日前提及，綠能發電占比已達10％，童子賢昨日回應，他與鄭麗君熟識，但能源觀點不同，他表示，現階段核能歷經折騰與刻意停機，將綠能與核能數字比較，勝之不武。其中綠能還包含日治時代與兩蔣時代留下的水力發電設施（占2.5%），勉強贏過核能，意義不大。童子賢表示，人類文明受到地球暖化威脅，暖化才是全球公敵，核能不是。而且核能可以是減少碳排的盟友，台灣目前只有勉強越過10%的綠能，進度嚴重落後。

童子賢表示，能體會不是政府過去不努力，但是要「認份」體會台灣的條件，善用最佳策略。過去八年政府投入努力，但綠能進度也真的只有一點點，比起國際，甚至比中國大陸成績都差，他贊成繼續推動綠能，但台灣地狹人稠，勉強堅持只會減碳繼續落後。

從數據來看，統計去年全年不計核能，台灣僅不到11%綠能，而歐盟已有近69.7%不排碳發電，瑞士100%不排碳發電，這些高零碳排發電國家的背後真相是：都使用了高比例的核能。「誰說核能不能與狹窄國土共存？」童子賢舉例，比利時用了34.4%核能及8.8%太陽能，瑞士也使用核能34%至50%，兩國的國土面積都接近台灣。

童子賢呼籲，核能是防止地球暖化的盟友，觀念全球適用，「地球暖化才是全民公敵，核能不是！」

核能 童子賢 綠能

延伸閱讀

回應鄭麗君 童子賢再談能源：政策應修訂為「展綠、用核、減煤、減氣」

童子賢回應鄭麗君「綠能10%超越核能」：仇核弄錯方向

童子賢喊非核家園空汙多 楊瓊瓔：是賴清德真心話？

政府擁核或反核？ 副閣揆鄭麗君：能源討論的框架要改變

相關新聞

第4次碳費審議會今登場 彭啟明：對產業衝擊相當低

今天下午環境部將召開第4次碳費費率審議會，本次將討論到費率深水區，會議也將提出不同費率情境的減量成效及衝擊影響評估，包含...

回應鄭麗君 童子賢再談能源：政策應修訂為「展綠、用核、減煤、減氣」

行政院副院長鄭麗君3日重申政府會依法朝「非核家園」邁進，相關核電廠執照到期要停止運轉，對此，「國家氣候變遷對策委員會」副...

換燈具、造林都能到國內碳交易平台賣？10月上路、3特點一次看

台灣自願性減量額度（carbon credit；國內泛稱為碳權）將能賣出套現。隨國內碳權交易/拍賣平台10月上線，換高效...

藍委提案盼離島建設可引入陸資 卓揆：盼維持現狀

國民黨立委提案離島建設條例，打算引進陸資，對此，行政院長卓榮泰5日表示，先前也曾有過相關提案內容，但這些會對於包括機場、...

以色列媒體專訪李雅萍：台灣對全球榮景扮關鍵角色

以色列財經媒體4日刊登駐以代表李雅萍專訪，李雅萍說明台灣捍衛民主價值，對全球和平榮景扮演的關鍵角色，希望與以色列等民主國...

反對童子賢挺核言論 環團代表葉國樑：台灣經不起核災

和碩集團董事長董子賢日前發表挺核言論，台灣環境保護聯盟上午舉行記者會重申反核立場，會長葉國樑表示，台灣環境保護聯盟創立至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。