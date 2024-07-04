拓銷台灣糕餅美食 經濟部率15家業者赴日本搶商機
為協助台灣糕餅等業者拓銷，經濟部商業署近日率領15家台灣業者，參與2024東京國際禮品暨家居品展，並在台灣館展出特色伴手禮，吸引國際買家洽談。商業署也預告，8月將在台北舉辦台灣餅市集，推廣在地好滋味。
駐日代表謝長廷、經濟部商業發展署長蘇文玲、全國商業總會理事長許舒博等人今天下午出席2024東京國際禮品暨家居品展活動，並在台灣館共同主持「讓天燈亮起來」點燈儀式。
經濟部商業發展署今天發布新聞稿表示，台日雙方互動密切，經貿交流往來頻繁，日本是台灣食品外銷的第2大市場，台灣的美食、茶葉、糕點及加工食品等深受日本消費者喜愛，連日本演員木村拓哉近日都在個人社交平台上對台灣鳳梨酥豎起大姆指說讚。
此外，2023年日本來台觀光人數高達67萬人次，是台灣第2大觀光客源市場，顯示雙方在旅遊、文化與商務的交流緊密。
商業署表示，東京國際禮品暨家居品展是日本規模最大的禮品及家居品展覽，每年吸引上萬名來自世界各地的參展商和買家。今年於展中設立「CharmingTaiwan Yummy Taiwan台灣館」，由15家台灣優秀、經營超過百年的老店和糕餅業者共同參展。
商業署表示，業者展出的產品以台灣在地食材爲基底，結合創意與傳統，將台、日、法甜點技法融合，變幻出台灣餅的獨特風味，讓展出的台灣伴手禮更添魅力；展場上許多買家對台灣業者的產品表現出高度興趣，本次參展的15家業者已與多方買家進行洽談。
爲提高台灣烘焙伴手禮知名度及拓展國外商機，商業署近日率團訪日，也與福岡縣糕點協會簽署合作備忘錄，爲台日雙邊搭接合作機會。商業署也預告，8月將在台北車站舉辦台灣餅市集，邀請台灣餅甄選活動獲獎業者參與，品嚐在地美食。
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